Migrantes Irrumpen Violentamente en Oficinas de Comar; Elementos de la Guardia Nacional Restablecen el Orden

La oleada de migrantes que arribaron a Tapachula en los últimos meses ha ocasionado la saturación de trámites para solicitar refugio.

*CIENTOS DE HAITIANOS, VENEZOLANOS Y CENTROAMERICANOS PROTAGONIZARON UN ZAFARRANCHO, POR LO QUE FUE INTERVINO LA GN PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL PERSONAL DE DICHA DEPENDENCIA. REPORTAN 10 LESIONADOS Y VARIOS DETENIDOS.

Tuxtla Gutiérrez, CHIS.- Migrantes, la mayoría haitianos, irrumpieron en las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) en Tapachula, con la finalidad de ingresar al inmueble y exigir sus trámites de estancia en México.

El incidente dejó por los menos 10 lesionados, reportaron fuentes de seguridad.

El incidente, el segundo ocurrido en la última semana, ocurrió aproximadamente a las 08:30 horas, cuando miles de extranjeros esperaban turno afuera de una de las dos oficinas de Comar en aquella región fronteriza.

Los inconformes arremetieron contra las vallas metálicas utilizadas como protección, ingresaron con violencia al inmueble ubicado en el oriente de la ciudad.

Policías municipales y agentes de la Guardia Nacional que resguardaban el lugar fueron superados por la turba en su intento de contenerla.

En la estampida varios extranjeros cayeron al suelo, sus compañeros pasaron sobre ellos, aunque las autoridades, reportando por lo menos 10 lesionados así como varios detenidos.

Segunda irrupción violenta en oficinas de Comar

La de este lunes, fue la segunda irrupción violenta en las oficinas de la Comar en medio de la llegada masiva de migrantes a la frontera sur.

Derivado de esa situación y los hechos de violencia, la oficina de la Comar pidió el apoyo de la Guardia Nacional para resguardo y garantía de sus actividades.

Esa dependencia ha venido advirtiendo de un nuevo éxodo de migrantes y de solicitantes de asilo en México, que este año podría reflejarse en estadísticas inéditas.



Estimaciones advierten que este 2023 se podrían acumular unas 150 mil solicitudes de refugio.Así se podría superar la cifra sobresaliente de la reciente década, que en 2021 alcanzó 129 mil solicitudes. SUNEstampida de Migrantes Deja Varios LesionadosTapachula, Chiapas; 18 de Septiembre.- Varios migrantes resultaron lesionados después de que un grupo de haitianos y africanos entraran en estampida a las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) ante la desesperación de no ser atendidos en su trámite para viajar libremente por todo el país y llegar a la frontera norte para intentar cruzar a los Estados Unidos, según ellos, en busca de trabajo.Después de más de cuatro meses de estar varados en la Ciudad de Tapachula debido a la tardanza de tanto del Instituto Nacional de Migración (INM) como de la COMAR, el día de ayer lunes, más de 5 mil migrantes de diversas nacionalidades tomaron la decisión de entrar a la fuerza a las instalaciones de dicho organismo y entregar sus documentos para tener una cita, ya que además de no tener una respuesta concreta por parte de las autoridades, los funcionarios no trabajaron debido al puente por las fiestas patrias mexicanas.En su desesperación se provocó una estampida, la ola de seres humanos no pudo ser contenida por las fuerzas del orden y muchos cayeron al suelo para ser pisoteados por los demás, como resultado de esta acción desesperada, muchos de ellos resultaron heridos de gravedad y debieron ser trasladados al Hospital General de Tapachula para su atención médica.Esta situación pudo haberse evitado si la atención hubiera sido a tiempo y en forma, la cual ya ha sido denunciada públicamente, pero ninguna dependencia de Gobierno hizo algo para prevenir esta avalancha humana.Por otro lado, los habitantes de las colonias aledañas a las oficinas migratorias han denunciado en repetidas ocasiones que sus demarcaciones se han vuelto un basurero y baño público al aire libre, debido a que los migrantes, al no tener dónde realizar sus necesidades lo hacen donde sea, incluso en banquetas y las calles mismas, provocando un fuerte hedor y foco de contaminación; además de los escándalos que generan debido a pleitos y discusiones ocasionados por la disputa de un lugar en las filas para pasar antes que otros. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda