Acuerdan Reubicar Oficinas de la COMAR Fuera de “Los Laureles”; Albergues de Migrantes en Tapachula Rebasados en su Capacidad

Autoridades de los Tres Niveles de Gobierno se Comprometieron a Reubicar las oficinas de la Comar el próximo 2 de octubre, aunque no especificaron en dónde las instalarán.

*EL IMPARABLE FLUJO MIGRATORIO, AUNADO A LA LENTITUD EN LOS TRÁMITES QUE REALIZA EL INM Y LA COMAR, HAN PROVOCADO QUE EN LA CIUDAD QUEDEN VARADOS MILES DE EXTRANJEROS.

Tapachula, Chiapas; 19 de Septiembre del 2023.- Autoridades de los tres órdenes de Gobierno y vecinos del fraccionamiento Los Laureles 2, ubicado al oriente de la Ciudad, acordaron en una reunión que se prolongó hasta la madrugada de este martes, reubicar las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda para Refugiados (COMAR).

Esas instalaciones se encuentran habilitadas hasta ahora, en el mercado de ese sector de la localidad.

El compromiso pactado es que la reubicación se realice a partir del 02 de octubre, es decir, en un plazo no mayor a dos semanas, aunque no se mencionó hacia dónde se enviará ese organismo.

En el encuentro, celebrado en la Sala del Cabildo del Palacio Municipal, se firmaron otros puntos, como el descartar la posibilidad de que ese mercado sea utilizado ahora como albergue para migrantes.

Además, mejorar los servicios públicos y los integrales que fueron suspendidos desde el mes de enero en esa colonia, entre otros relacionados a los locales comerciales que hay en ese lugar.

Las autoridades se comprometieron a cumplir esas disposiciones en tiempo y forma, en tanto que los vecinos advirtieron que, de lo contrario, tomarán medidas de protesta.

Periódico EL ORBE fue portavoz durante muchos meses de las inconformidades de los habitantes de esa y otras colonias aledañas, ante la presencia masiva de migrantes.

La versión popular es que, a partir de la llegada de esos extranjeros, también se incrementó la inseguridad y los actos de violencia

De igual forma, que esa multitud utiliza las áreas públicas, banquetas, calles y entradas de las viviendas y comercios, para hacer sus necesidades fisiológicas, lo que genera una gran peste a heces fecales y una grave contaminación, además de otros problemas. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello

Albergues de Migrantes en Tapachula

Rebasados en su Capacidad



1 de 3

Tapachula, Chiapas; 19 de Septiembre de 2023.- Los albergues “Belén” y “El Buen Pastor”, ubicados en la Ciudad de Tapachula y dedicados a dar cobijo a migrantes de diferentes países, que llegan a suelo mexicano, han sido rebasados totalmente al concentrar a un número superior respecto a su capacidad.Así lo dio a conocer el Presbítero César Augusto Cañaveral Pérez, director del albergue diocesano “Belén”, quien al ser entrevistado por rotativo EL ORBE, aseguró que la sobrepoblación en esas instalaciones es exorbitante, pues en el caso del que él es responsable, tienen capacidad para 140, sin embargo, actualmente alberga a más de 500 migrantes.Al iniciar este lunes la “Semana del Migrante y del Refugiado”, que rematará el domingo con la celebración de la “Jornada Mundial del Migrante”, dijo que la acumulación de extranjeros en Tapachula se debe a que los procesos de trámites migratorios son largos.Esos largos procesos, desesperantes, hacen que los migrantes empiecen a caminar en carreteras, bajo el sol y la lluvia en condiciones inhumanas e insalubres, pero principalmente, el sufrimiento de los niños que van con ellos, dijo.Precisamente al referirse a los niños, dijo que la población es grande, luego de haber cambiado los perfiles migratorios porque ahora son familias completas las que migran, incluso no solo niños de uno, dos a tres años, sino también quienes vienen en el vientre de sus madres, y eso da origen a la sobrepoblación de lugares de alojamiento.Tapachula ya no tiene capacidad para recibir a más indocumentados, porque si sigue este ritmo, sería mucho cargarle la mano a esta Ciudad, señaló, por lo que se requiere urgentemente la intervención de los tres niveles de Gobierno para resolver esta problemática.Comentó que en Tapachula es una especie de embotellamiento, ya que por ser uno de los pasos obligados de los migrantes, resulta que los que salen de esta Ciudad rumbo al norte luego de avanzar en sus trámites, es un número muy por debajo de los que ingresan.Por otro lado, en cuanto al tema de la inseguridad, consideró que parte de ese éxodo son los primeros en estar expuestos a ser víctimas, sobre todo en cuanto al delito de trata de personas, pero también el robo, ya que todos buscan cómo extorsionarlos.Lo mejor sería que el Gobierno tenga la sensibilidad de manejar de mejor manera el flujo migratorio, agilizar los procesos para desahogar casos como el que presenta la Ciudad de Tapachula, porque hasta ahora, las respuestas del Gobierno no han sido eficaces. EL ORBE/Nelson Bautista