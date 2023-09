Cafeticultores Denuncian Corrupción en el Programa Federal “Sembrando Vida”

* SEÑALAN QUE APOYOS ECONÓMICOS SON ENTREGADOS A PERSONAS QUE NO SON PRODUCTORES.

Tapachula, Chiapas; 23 de Septiembre de 2023.- El Sistema Producto Café en Chiapas, donde convergen miles de productores de decenas de municipios en el Estado, denunció este día que hay corrupción en el programa federal «Sembrando Vida», porque entregan recursos económicos del erario a personas que ni siquiera son agricultores.

Rigoberto Galindo, presidente del organismo, sostuvo en entrevista concedida a rotativo EL ORBE, que ese programa, en realidad, sólo atiende al 10 por ciento de las familias campesinas en la entidad. «No son todas. Hay desorganización, algunos lo están recibiendo incluso personas que no son productores. Sin embargo, a los verdaderos no les están dando nada».

Agregó que los cafeticultores están enfrentando una crisis de cotización del aromático grano, con precios bajos en el mercado internacional, debido a la depreciación del dólar, lo cual no garantiza utilidades a los productores de Chiapas en la exportación de este ciclo productivo.

Agregó que, están solicitando al Gobierno Federal respalde a los productores con precios de garantías.

Por eso, dijo que se reunieron los representantes de los grupos Ismam, Tierra Nueva, la Coalición, y representantes de productores de la Costa y el Soconusco, precisamente para analizar las necesidades y el financiamiento que requieren ante esta problemática de los precios del cultivo.

Añadió que tras los estragos de la pandemia del Covid-19, los efectos negativos que dejó la inflación mundial en la cafeticultora, y la caída de los precios a nivel mundial, los productores del sector social en Chiapas, fue un factor que golpeó las ganancias de los productores.

Por eso dijo que es urgente mejorar los costos o que el Gobierno a través de un programa emergente, establezca precios de garantías a la comercialización.

Explicó que le van a presentar al Gobierno Federal y Estatal, porque en Chiapas tiene el primer lugar en producción de café de calidad, y en cooperativas, pero se necesitan incentivos, apoyo, financiamiento, fertilizantes. La verdad, insistió es muy poco apoyo para el productor.

La comercialización del café está en 2,600 Pesos el quintal, puntualizó, pero ese precio ya no es rentable para el productor.