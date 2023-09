Inaugura REC la Reconversión del Hospital General “María Ignacia Gandulfo”, en Comitán

*El Gobernador destacó que este nosocomio, con una antigüedad de 230 años, cuenta con instalaciones modernas y funcionales, con una inversión de más de 165.83 mdp.

Con el propósito de fortalecer los estándares óptimos de atención y aumentar la capacidad resolutiva en materia de salud, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró la reconversión del Hospital General “María Ignacia Gandulfo”, en el municipio de Comitán de Domínguez, donde subrayó que, gracias al impulso de este tipo de acciones, en Chiapas se cuida bien la salud de la gente, a través de una infraestructura digna, medicamentos suficientes y personal médico especializado.

Luego de recorrer la remodelación de las instalaciones de este nosocomio, que tiene una antigüedad de 230 años, el mandatario destacó la generosidad de su fundadora, doña María Ignacia Gandulfo, al crear un hospital de solemnidad, donde se garantizara atención a toda persona que lo necesitara, al tiempo de subrayar que derivado de este tipo de iniciativas y a la política humanitaria, honesta y responsable que se ejecuta de manera puntual y oportuna a favor del pueblo, cada vez se avanza más en el fortalecimiento de la salud y se consolida el bienestar de la población en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Celebró que esta infraestructura médica, al igual que el Hospital Materno Infantil, quedó completa, con equipos modernos y de alta tecnología, así como áreas de atención especializada en oftalmología, traumatología, neurocirugía, hemodiálisis y hospitalización, con la capacidad de brindar confort y seguridad en la atención de las y los usuarios, sin distinguir condición económica, social y racial.

“Nuestra principal plataforma política es el trabajo a favor de las y los chiapanecos, porque no hay mejor acción que buscar el bienestar del pueblo y solo se puede hacer cuando se trabaja con responsabilidad, honestidad y humanismo, tal como lo hace el presidente Andrés Manuel López Obrador; por eso Chiapas está creciendo. Tengan confianza, no les vamos a fallar ni vamos a parar, seguiremos trabajando para buscar el progreso y desarrollo de todas y todos”, apuntó.

Al remarcar que la salud, la educación y el trabajo son los tres principales componentes que elevan el índice de desarrollo humano, el gobernador destacó que gracias a la suma de esfuerzos entre los Gobiernos Federal y Estatal, Chiapas se ha posicionado como el estado líder en bajar la pobreza en México, al disminuir el 10.6 por ciento de población en esta condición, lo que indica, dijo, que este gobierno no se ha equivocado con la filosofía de que “para que a todos nos vaya bien, primero los pobres”.

El secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, destacó que estos trabajos de reconversión, en los que se ejecutó una inversión superior a los 165.83 millones de pesos, son parte del compromiso de garantizar los medicamentos, recursos humanos e infraestructura digna, lo que ha permitido que todas las unidades médicas de la entidad tengan abasto suficiente de insumos.

Anunció que, en breve, iniciará el proceso de basificación al personal del sector Salud de todo el estado, así como también informó que ya se cuenta con el recurso para la instalación y equipamiento del acelerador lineal en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, a fin de tratar la enfermedad del cáncer como se debe.



El director del Hospital “María Ignacia Gandulfo”, Marco Antonio Núñez Cal y Mayor, reconoció el respaldo del gobernador Rutilio Escandón por garantizar servicios médicos dignos a la gente, como esta obra que beneficia a la toda la población de la región Meseta Comiteca Tojolabal y representa un acto de justicia social sin precedente, mediante la cual se reafirma el sueño y legado de su fundadora: brindar espacios de salud a la altura de la atención que merecen todas y todos los ciudadanosEn ese marco, el mandatario entregó ayudas técnicas en beneficio de personas con discapacidad y refrendó su compromiso de seguir sumando esfuerzos y no escatimar recursos para que las personas en condiciones de vulnerabilidad cuenten con las herramientas que les permita mejorar su calidad de vida. Señaló que estos apoyos son verdaderos igualadores sociales, mediante los cuales la sociedad le puede hacer frente a la vida con responsabilidad y dignidad.La directora general del Sistema DIF Chiapas, Deliamaría González Flandez, informó que, en esta magna entrega de 621 ayudas técnicas, entre sillas de ruedas especializadas, clínicas y eléctricas, y otros apoyos, en beneficio de los municipios de la región, se realizó una inversión conjunta con los ayuntamientos de aproximadamente 3 millones de pesos. Agregó que el compromiso es seguir el ejemplo de la presidenta honoraria del DIF Chiapas, Rosalinda López Hernández, para que la entrega de estos apoyos siga siendo una realidad para más personas.El presidente municipal de Comitán de Domínguez, Mario Antonio Guillén Domínguez, agradeció el compromiso de las autoridades estatales y federales por seguir trabajando para el bienestar de la ciudadanía, tal como se constata con la rehabilitación de este hospital que ahora es más funcional y moderno.Estuvieron presentes: el director general del Isstech, Marco Antonio Ordóñez Juárez; por parte del Congreso del Estado la diputada local María Roselia Jiménez Pérez; la diputada presidenta y las diputadas vocales de la Comisión de Salubridad y Asistencia, Martha Verónica Alcázar Cordero, Flor de María Esponda Torres y Elizabeth Escobedo Morales, respectivamente; y el jefe del Distrito de Salud III Comitán, Carlos Aragón López.Asimismo, la presidenta del Sistema DIF Municipal de Comitán, María Natividad Guillén Domínguez; el director del Centro de Alta Especialidad de Chiapas, Rafael Heberto Guillén Villatoro y los alcaldes de Tzimol, José Joel Altúzar Jiménez; de La Trinitaria, Ervin Leonel Pérez Alfaro; de Socoltenango, Juan Carlos Morales Hernández y de La Independencia, Iván de Jesús López López; y en representación de las y los beneficiados de ayudas técnicas, José Trinidad Solís Morales. Boletín Oficial