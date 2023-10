Sin Aplicar 530 MDP Para el Muro de Contención en Suchiate Recurso que Debió Invertirse Después del Huracán Stan

*MÉXICO PERDIÓ MÁS DE MIL HECTÁREAS DE TERRENO NACIONAL DESPUES DEL PASO DEL HURACÁN STAN, AHORA SE ENCUENTRAN EN GUATEMALA.

Tapachula, Chiapas.- A 18 años de la tragedia ocurrida por el huracán Stan, miles de familias que habitan en diferentes comunidades en las márgenes del río Suchiate, colindante con Guatemala, se encuentran en riesgo inminente de inundación, por lo que pobladores responsabilizan a funcionarios de CONAGUA por no haber culminado el “proyecto para proteger contra inundaciones” en esa zona, dicho proyecto cuenta con un recurso total aprobado de la Federación de “941 millones con 20 mil 104 Pesos”, que hasta el momento no han sido invertidos en su totalidad y falta por aplicar más de “530 millones de Pesos”, que parecen haber desaparecido.

Lo anterior se desprende de la denuncia pública realizada por José Manuel Ovalle Sosa, Presidente del Comisariado del ejido La Libertad, de ese municipio, quien explicó con documentos en mano toda la gestoría que han venido realizando para que se culmine dicha obra, necesaria para la seguridad de miles de familias suchiatenses, sin embargo no han tenido éxito.

Dicho proyecto, que tiene como objetivo evitar futuras inundaciones después del paso del huracán Stan en Octubre del año 2005, también serviría para brindar seguridad a cientos de hectáreas de cultivo, en los 19 kilómetros de la margen derecha del río Suchiate, desde la colonia San Antonio hasta desembocar al mar, en esta región fronteriza de Chiapas.

La obra en mención también permitiría evitar que el cauce del río fronterizo siga erosionando suelo mexicano. Ya que después del paso del huracán Stan se perdieron “mil 400 hectáreas de terreno” que quedaron del lado guatemalteco, situación a la que tampoco se le ha puesto atención por parte de la Federación.

Ovalle Sosa precisó que el recurso millonario fue aprobado en el presente sexenio, y es un total de “941 millones con 20 mil 104 pesos”. De ese recurso en el año 2022 supuestamente se aplicaron ya “359 millones con 686 mil 771 pesos”, pero ya no continuaron los trabajos en el presente año.

Según el proyecto para este 2023 se aplicarían “388 millones 372 mil 340 pesos”. Y los recursos a aplicarse para el 2024 serán de 192 millones 560 mil 993 Pesos. Es decir hay un poco más de “530 millones de Pesos” que sospechosamente siguen sin aplicarse, y ya nadie sabe en dónde están, “desaparecieron”.



El denunciante, aseguró que los montos aprobados para dicha obra, se encuentran en el presupuesto de egresos de la Federación 2023, en donde puede ser verificada dicha información de manera oficial.México Pierde Territorio.El denunciante, también dio a conocer que después del paso del huracán Stan el 4 de Octubre del año 2005, nuestro país perdió territorio nacional, de "mil 400 hectáreas" que quedaron del lado guatemalteco, ya que el afluente que sirve como línea divisoria entre México y Guatemala cambio su curso, sin embargo esta problemática tampoco ha sido atendida por las autoridades.Debido a esta situación perdieron su patrimonio decenas de familias de Suchiate, en donde muchos ahora solo son dueños de papel, porque sus tierras de cultivo quedaron del lado del vecino país.La situación es de carácter internacional entre México y Guatemala, en donde han dejado en el desamparo a las familias mexicanas.Tomarán Oficinas de Conagua.Ante la problemática en mención José Manuel Ovalle Sosa advirtió que se están organizando para tomar otras medidas contra las autoridades federales, como la toma de las oficinas de CONAGUA, a quien responsabilizan de la falta de atención.Y es que aseguran que el titular de dicha dependencia en la zona, de apellido Nava simplemente sale con evasivas.Incluso, señalan a dichos funcionario y a otros más de presuntamente triangular con sus empresas contratos para beneficiarse de los recursos públicos.Es por ello que piden a la Auditoría Superior de la Federación que investigue el destino y la aplicación de los recursos aprobados por la Federación para el muro de contención en el río Suchiate.A 18 años de la tragedia provocada por el huracán Stan, lamentablemente siguen abiertas muchas heridas, y hay asuntos pendientes por atender por parte de las autoridades federales.