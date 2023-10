Tapachultecos No Acuden al Centro por Presencia de Migrantes

Calles y banquetas del primer cuadro están abarrotadas de extranjeros todos los días.

*EMPRESARIOS LAMENTAN QUE LOS INDOCUMENTADOS HAN INVADIDO NUEVAMENTE LOS ESPSCIOS PÚBLICOS, PROVOCANDO EL DESPLOME DE LAS VENTAS Y FOMENTANDO EL COMERCIO INFORMAL.

Tapachula, Chiapas; 27 de Octubre del 2023.- Alrededor del 80 por ciento de la población en este municipio ha dejado de llegar a la zona Centro por la presencia de miles de migrantes, a quienes asocian con actos violentos, inseguridad, suciedad e impunes a la violación de los leyes mexicanas.

Por ello, empresarios y prestadores de servicios aseguran que se han desplomado las ventas en la misma proporción, porque tampoco quieren llegar turistas, visitantes y clientes en general.

Martha Yamel Moisés Ceja, directora del hotel Don Miguel, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que con la llegada de esos éxodos ha disminuido bastante la afluencia de clientes a los puntos donde se concentran esos extranjeros, y prefieren ir hacia otras partes de la Ciudad, aunque los productos cuesten más.

Luego, se refirió a las empresas nacionales que lucran con los migrantes, como aquellos que ofrecen el servicio de cobros y envíos de dinero que deberían de aportar a la Ciudad una serie de medidas que permitan mejorar sus propias tareas y su aspecto.



Por ejemplo, aplicar las estrategias que sean necesarias para agilizar esos trámites, ordenar las largas filas que se hacen, condicionar el servicio sólo para personas que no ensucien la vía pública, colocar contenedores, entre otras.Y es que, según dijo, ni el turismo o los consumidores locales quieren llegar a esas partes de la Ciudad por la gran cantidad de basura, aún cuando los barrenderos están limpiando todo a cada rato, «y se vuelve en un cuarto de nunca acabar».De igual forma, que las autoridades obliguen a los migrantes a cumplir con lo dispuesto en las leyes y normas de civilidad, empezando por no ensuciar ni causar daños a terceros, para no caer en la impunidad.Además, de nada sirve el programa de rescate y modernización de los espacios públicos, como lo realizado en el Sendero Peatonal y el Parque Central, si ya nadie quiere llegar ahí, porque los migrantes se han apropiado de ellos.Sin ser pesimista, señaló que una vez que se inaugure el parque no se vaya a convertir de nuevo en un gran campamento para migrantes, como lo era hasta que comenzaron esas obras y ya no pudieron entrar. EL ORBE/ JC