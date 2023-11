Migrantes Mantienen Bloqueada la Carretera Costera; Sin Acuerdo con el INM Para Recibir Salvoconductos

El bloqueo de los migrantes afecta gravemente las actividades comerciales, ya que mantiene varados a cientos de vehículos de carga, pasaje y particulares.

*MILES DE INDOCUMENTADOS DECIDIERON INSTALAR UN CAMPAMENTO A UN COSTADO DE LA ADUANA DE “CERRO GORDO”, PRESIONANDO PARA QUE EL GOBIERNO CEDA A SUS PRETENSIONES.

Tapachula, Chiapas; a 08 de noviembre del 2023. Miles de migrantes que permanecían varados en el municipio de Huixtla, a unos 50 kilómetros de Tapachula, salieron en las primeras horas de este miércoles en caravana, con la intención de caminar hacia el interior del país.

Sin embargo, en el último momento detuvieron su marcha a la altura del Centro de Atención Integral «Cerro Gordo» y bloquearon la carretera costera de Chiapas en ambas direcciones.

Aseguran que no se moverán de ahí, hasta que el INM les extienda un documento con el que puedan seguir su camino hacia los Estados Unidos, ya que lo solicitaron desde hace muchos meses y solo los tuvieron esperando en Tapachula, sin entregarles nada.

El cierre de esa transitada vía de comunicación es entre los municipios de Huixtla y Villa Comaltitlán. Al cierre de la edición permanecían en esa postura; es más, desplegaron plásticos, cartones, y pequeñas casas de campaña, con las que ya establecieron un campamento, en plena mitad de autopista.

Como era de esperarse, la interrupción vial ocasionó caos y con ello vehículos particulares, de carga y pasaje, quedaron detenidos a lo largo de varios kilómetros.

Al caer la tarde, una comisión de mando de la Guardia Nacional (GN) se acercó con ellos para negociar la apertura de la carretera por espacio de una hora, a lo cual accedieron de las 17:00 a las 18:00 horas, qué aun cuando fue insuficiente, ese período sirvió para desahogar parte del problema, aunque después volvieron a cerrar.



Eso ha tomado otro matiz ajeno al del problema migratorio, porque ahora es el económico regional, ya que se paralizaron las actividades de los sectores productivos, así como las importaciones y exportaciones; la distribución de combustible, y que miles de personas no llegaran a sus empleos, ni estudiantes a las escuelas.Apenas el lunes, el éxodo había hecho un movimiento similar, pero en esa ocasión retornaron por la noche a Huixtla, con el argumento de que no querían afectar a terceros, pero ahora si cumplieron sus amenazas.Al final del día no hubo respuestas y, por lo tanto, no se sabe si el bloqueo seguirá durante éste jueves; si continuarán su marcha hacia el siguiente municipio o si las autoridades los van a atender o incluso, a desalojar. EL ORBE / Ildefonso Ochoa ArgüelloTras Dialogo con Autoridades, Migrantes Mantienen BloqueosEste Miércoles en el transcurso de la tarde, arribó la Guardia Nacional para dialogar con los migrantes que se encuentran bloqueado el tramo carretero Huixtla – Villa Comaltitlán, a la altura del kilómetro 241, donde se localiza la caseta aduanal de “cerro gordo” CAIF.Una comisión de tres personas encabezados por Irineo Mujica fue acompañado por la Guardia Nacional al Instituto Nacional de Migración con la finalidad de dialogar. Sin embargo luego del diálogo no se llegó a ningún acuerdo, por lo que los migrantes decidieron que no levantarán el bloqueo hasta tener respuesta favorable en la obtención de trámites de regularización migratoria, otorgados por el INM para seguir su camino rumbo al norte del país. Algunos migrantes decidieron continuar su camino, ya sea en transporte público o caminando rumbo al municipio de Escuintla. EL ORBE/José Ángel López