Motozintla es un Polvorín, Desapariciones y Balaceras

Elementos federales y de la SEDENA retiraron los bloqueos que se mantenían en Frontera Comalapa, Motozintla, Amatenango de la Frontera y Mazapa.

* EN LAS ÚLTIMAS HORAS SE REPORTÓ LA DESAPARICIÓN DE 6 PERSONAS; TRANSPORTISTAS INSTALARON UN BLOQUE EXIGIENDO SEGURIDAD, FUERON DESALOJADOS POR EL EJÉRCITO Y GUARDIA NACIONAL.

Debido a la creciente ola de violencia generada por grupos criminales en los municipios de Motozintla, Frontera Comalapa, Amatenango de la Frontera, entre otros, transportistas de toda la zona Sierra paralizaron completamente sus actividades e instalaron bloqueos para hacer frente a los grupos criminales, por lo que la población agradeció que expongan sus vidas de tal manera y se organizaron para hacerles llegar alimentos y lo necesario para no desistir y aguantar hasta que la paz y tranquilidad se recupere en esta zona.

Las zonas que fueron bloqueadas en su totalidad son el tramo Amatenango de la Frontera- Frontera -Comalapa, mientras que en Belisario instalaron un reten en donde revisaban las unidades y la identidad de los viajeros para evitar que puedan ingresar personas no gratas.

DESAPARECEN 5 PERSONAS EN LA ZONA SIERRA

Nuevamente desparecen jóvenes comerciantes en el tramo Chicomuselo-Amatenango.

Familiares de los desaparecidos señalaron que el pasado 16 de Noviembre 5 personas en su mayoría jóvenes fueron a vender pollos a diferentes comunidades de la zona Sierra donde pensaron que ya no había peligro.

Agregan los afligidos que todos son originarios de Guatemala y quienes por la necesidad de trabajar se trasladaron en una camioneta tipo estaquitas con rumbo a Pacayal, Amatenango de la Frontera, Siltepec y Chicomuselo en donde distribuirían su mercancía pero desafortunadamente ya no regresaron.

Los desaparecidos son: Dan Josué Rosales Tzunún, de 30 años; Juan Carlos Calle De León, de 30 años; Jorge Luis De León de 33 años; Juan Francisco Tupul García, 21 años, y Leonardo Morales Álvarez, de 58 años, todos de origen Guatemalteco.

TAMBIÉN DESAPARECE COMISARIADO EJIDAL DE NUEVO AMATENANGO



Debido a la situación que prevalece en la zona sierra, donde habitantes han tenido que blindar las carreteras ante el peligro generado por la presencia de grupos delictivos, la información se ha visto bastante limitada.El día de ayer se dio a conocer que el pasado lunes 20 de Noviembre durante el desfile, presuntamente un grupo armado se llevó al comisariado ejidal de Nuevo Amatenango, Audelino López Castillo, así como al profesor Juan Ramírez. Las dos personas fueron sacados de su domicilio.Ante la peligrosa situación que se vive en la zona, ninguna autoridad ha emitido algún comunicado ya que transportistas mantienen un bloqueo en el puente de Amatenango de la Frontera.AUTORIDADES LIBERAN TRAMO MOTOZINTLA-COMALAPAElementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional realizan operativo para liberar el tramo carretero Frontera Comalapa- Motozintla.Aproximadamente un centenar de elementos de la GN y EM realizaron este miércoles un operativo, aproximadamente a las 17:00 horas, para desalojar a los transportistas que mantenían bloqueado el tramo carretero en demanda de que las autoridades les brinden seguridad ante la reciente ola delictiva que impera por la zona Sierra, por la presunta disputa de la zona entre los carteles de Sinaloa y Jalisco.El bloqueo carretero se había mantenido desde el pasado fin de semana donde transportistas de la zona Sierra se organizaron para impedir el paso de los elementos de la GN y del Ejército, sin embargo, este miércoles los trabajadores del volante tuvieron que retirar las unidades que se habían atravesado en el puente de Amatenango debido a que los militares se encontraban fuertemente armados.El paso fue liberado de forma pacífica y los transportistas decidieron retirarse del lugar para unirse con habitantes de Motozintla, donde solicitaron fuera cerrada nuevamente la carretera para tratar de impedir el ingreso de los militares al pueblo de Motozintla.Dicho bloqueo fue a la altura de la parada el Mojón, donde nuevamente instalaron el reten, incendiando llantas y volviendo a cerrar el paso.Minutos más tarde el nutrido convoy arribó al lugar en donde con disparos al aire volvieron a abrirse paso para ingresar a Motozintla y recorrer algunas calles del pueblo realizando disparos al aire lo cual aumentó aún más el miedo entre los lugareños quienes se encerraron en sus domicilios.Hasta el momento de esta edición no se reportaban pérdidas humanas ni daños que lamentar aunque la situación y tensión entre los habitantes de la zona era alarmante. EL ORBE/Martha Guillén