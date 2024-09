Impagables los Recibos de la CFE: Organizaciones

*Afirman que se Incrementaron las Tarifas por Suspensión del Subsidio.

Tapachula, Chiapas; 1 de Diciembre del 2023.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) concluyó el periodo de subsidio tarifario en ocho Estados de la República Mexicana, entre ellos Chiapas, y con ello los recibos por consumo que están empezando a llegar, son con los nuevos precios.

Así lo dio a conocer en entrevista para rotativo EL ORBE, Eduardo Ángeles Arenas, consejero del Bloque Nacional de Izquierda Social Ciudadana, quien advirtió a la población en general a que tome sus previsiones para realizar pagos de manera oportuna, porque de lo contrario les cortarán el servicio.

«Es por eso que muchos usuarios notamos que en el recibo que ampara el bimestre pasado, llegó con tarifas demasiado altas, y para muchos fuera del alcance de las posibilidades para realizar el pago», dijo.

Ante la inconformidad general, comentó, se han presentado a las oficinas de la paraestatal a exigir explicaciones, pero asegura que las respuestas no son satisfactorias y siempre son las mismas, es decir, paguen primero.

Por lo mismo, comentó, se dieron a la tarea de verificar la información oficial y fue así que se dieron cuenta del término del subsidio y que entraron en vigor los nuevos costos.

Muchos no se han percatado de esos cobros porque aun no les llegan las facturas con los cambios realizados, afirmó, pero ya las están repartiendo y habrá que pagar en los próximos días, o sea, antes de las celebraciones navideñas y de fin de año, para no pasarlas a oscuras.

Como ejemplo, según su versión, hay familias que estaban pagando un promedio de entre 200 y 300 Pesos, pero ahora el recibo es por mil 200.

Por eso hizo un llamado a los legisladores para que hagan una pausa en la búsqueda de seguir en los cargos públicos y atiendan esa demanda añeja de Chiapas, porque la han hecho en los últimos 30 años, y sigue pendiente. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello