Chiapas Uno de los Estado más Seguros del País: AMLO

*EN LA CONFERENCIA MAÑANERA, EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA RECONOCIÓ LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE SEGURIDAD QUE SE REALIZAN EN CHIAPAS, LOGRANDO QUE SE HAYA BAJADO EL ÍNDICE DELICTIVO.

CDMX.- Durante la Conferencia Mañanera, el Presidente AMLO admitió que sí hay presencia del crimen organizado, pero sostuvo que en Chiapas es el estado donde hay menos violencia en México, actualmente.

Por esto es que AMLO mostró una gráfica de la tasa de homicidios del mes de noviembre 2023, donde Chiapas tiene 41 homicidios, siendo el séptimo estado con menos asesinatos, según esta información.

También, AMLO sostuvo que él conoce todo el territorio chiapaneco, incluso más que algunos grupos del EZLN, por lo que afirmó que tiene cercanía con la gente del estado, sabe cómo son y cómo actúan.

Finalmente, AMLO mencionó que están trabajando con los programas del Bienestar en las partes más pobres de Chiapas para su desarrollo y evitó opinar sobre el movimiento del EZLN en 30 años, sólo pidió que hagan una autocrítica.

AMLO Pide al EZLN Asumir su

Responsabilidad por Pérdida de Apoyo

A 30 años de su surgimiento, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la dirigencia del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) a hacer un ejercicio de autocrítica y una «reflexión profunda» para analizar la pérdida de apoyo en los últimos años y a que asuman su responsabilidad y que «no nos echen la culpa a nosotros».

En conferencia de prensa y a pregunta expresa, el jefe del Ejecutivo federal señaló que la dirigencia zapatista no apoyó a su movimiento, pero afirmó que su gobierno no persigue ni reprime al EZLN ni a otro movimiento social.



«Ellos no están de acuerdo con nosotros, los dirigentes, ellos no apoyaban a la transformación por la vía pacífica, ni por la vía electoral, ellos no ayudaron al movimiento que nosotros emprendimos para llevar a cabo la transformación del país, al contrario, ellos decían que éramos iguales, y además llamaban a no votar. No estoy diciendo mentiras. Y donde ellos tenían más presencia en ese entonces (1994) arrasaba el PRI y luego el Verde y a nosotros nos iba muy mal», sostuvo.«No quiero opinar sobre eso, o sea yo creo que ellos deben de hacer una reflexión profunda, una autocrítica, sobre lo que hicieron en 30 años, nada más que no nos echan la culpa a nosotros o que asuman ellos también su responsabilidad, que no caigan en la autocomplaciencia, que hagan una autocrítica.En Palacio Nacional, el Mandatario federal afirmó que su movimiento no se quedó en el discurso, sino que inició un trabajo de información, orientación y concientización en el pueblo y se logró ganar la Presidencia de la República en 2018.«Con nuestro trabajo. Porque nosotros no nos quedamos en el discurso, la política es pensamiento y acción. Y para transformar lo más importante es la acción. Trabajamos y trabajamos abajo informando, orientado, concientizando al pueblo y logramos un cambio por la vía pacífica con los resultados que se conocen», aseguró.Destacó que Chiapas es uno de los estados que más se han beneficiado en los últimos años y ejemplo de esto, indicó, es que, en la última Encuesta de Ingreso de Familias, esa entidad fue la que más logró reducir la pobreza.«Chiapas es de los estados que más se han beneficiado en los últimos años, pero bueno, no es mi dicho sino lo que dicen los datos oficiales: Chiapas de acuerdo con el Inegi en la última Encuesta de Ingreso de Familias en todo el país fue el estado que logro reducir más la pobreza en todo México. Eso no se había visto nunca. Primer lugar en reducción de pobreza», aclaró.