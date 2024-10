Entrega REC Cobertores de Manera Gratuita a Personas en Situación de Vulnerabilidad

El Gobernador destacó que a la fecha se han entregado 70 mil cobertores, cerca de llegar a la meta que es de 105 mil.

En el municipio de Comitán de Domínguez, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó la entrega de cobertores en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad ante bajas temperaturas, respondiendo a esta necesidad de abrigo que se tiene en diferentes regiones del estado por los frentes fríos.

Desde el Parque Central, el mandatario expresó que estos beneficios son para las niñas, niños, personas adultas mayores, mujeres y hombres que más lo requieren, al tiempo de aclarar que no tienen costo y no están condicionados, pues, dijo, lamentablemente, antes iban a parar a otras manos, los vendían o eran mal utilizados.

“Estos cobertores los entregamos de manera gratuita a todos ustedes, sin ningún condicionamiento ni interés partidista; aquí no importa el color del pensamiento ideológico, todas y todos merecemos el apoyo de este gobierno democrático y humano, donde trabajamos como lo ha instruido el presidente Andrés Manuel López Obrador”, manifestó.



1 de 5

El mandatario agregó que se han entregado más de 70 mil cobertores, de los 105 mil que se contempla distribuir en las zonas que lo requieren. “Este invierno ha sido muy fuerte, y la sugerencia de Protección Civil es que nos cuidemos, que tomemos en cuenta sus recomendaciones y protejamos a la familia”.A su vez, el secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, informó que de los 56 frentes fríos pronosticados para esta temporada invernal se han presentado cerca de la mitad, por lo que destacó la importancia de brindar este tipo de apoyos a la población en situación de vulnerabilidad, en especial a quienes habitan en las comunidades de las zonas montañosas.La representante del Comité Comunitario de Protección Civil de la colonia Belisario Domínguez, Concepción Gómez Santiz, agradeció al Gobernador esta entrega que les brinda calidez y bienestar a las comunidades más vulnerables al frío. “Una vez más nos demuestra que su gobierno es humanista, solidario y comprometido para respaldar a su pueblo”. Boletín Oficial