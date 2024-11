Transportistas de Guatemala Dejan de Visitar Tapachula Porque Ahora Tienen que Pagar un Seguro de Viajero

Antes los turista y comerciantes de Guatemala venían a Tapachula de paseo, de compras o de negocios con mayor frecuencia ahora ya no les resulta costeable.

Tapachula, Chiapas; 20 de Enero del 2024.- Comerciantes y transportistas de Guatemala han disminuido sus visitas a la Ciudad de Tapachula, por el incremento de cuotas impositivas que tienen que cubrir con autoridades mexicanas, la más dura es el pago de “14 mil 859 Pesos” por seguro de viajero, el cual deben pagar los dueños de autobuses que ingresan a territorio mexicano en esta zona fronteriza.

En entrevista para rotativo EL ORBE, Marielos Mena, turista y comerciante de Guatemala, explicó que venir a Tapachula ya no es costeable para muchas familias que antes venían de paseo, de compras o de negocios a la ciudad fronteriza de Tapachula, Chiapas.

Cuestionada sobre el monto económico que deben pagar a las autoridades mexicanas, para llegar a Tapachula denunció: “Es un seguro que están cobrando a los que venimos de otros países para acá, es un seguro de viaje, el costo es de 14 mil 859 pesos, cada 6 meses para cada bus, y sale del bolsillo del dueño del transporte, y se paga desde octubre del año pasado”.

La medida impositiva, dijo, ha generado un impacto negativo en el ingreso de autobuses procedentes de Guatemala, pues no todos pueden cubrir con ese pago para poder ingresar a territorio mexicano.

Y es que también, con el incremento de este tipo de cuotas, los transportistas o los dueños de autobuses, se ven obligados a subir sus costos, sobre todo porque la mayoría de los autobuses que llegan a Tapachula con familias de Guatemala son arrendados, es por eso que el pasaje también ya subió al doble.

“En el caso de los que vienen por comercio, se reduce la ganancia, porque ya no salimos con la frecuencia que salíamos antes, para comprar abarrotes y otros productos. Es por eso que la mayoría de las familias de Guatemala que vienen a Tapachula es solo para consumo personal”, apuntó.

Al ser abordada en las céntricas calles de esta Ciudad, la visitante guatemalteca también manifestó que en la actualidad ya no se pueden ingresar tantos productos a Guatemala como antes.

Apuntó que antes venían con mayor frecuencia, hasta dos veces por semana, sin embargo en la actualidad solo vienen una vez cada 15 días a Tapachula, pero sí han notado la ausencia de visitantes guatemaltecos en esta Ciudad, en donde antes miraban y contaban de 10 a 15 autobuses en la zona centro, ahora solo son 2 o 3, y nada más.

Independientemente del tipo de cambio de moneda, en donde antes daban tres Pesos por cada Quetzal, ahorita está 1.90 Pesos por cada Quetzal, señaló.

Y si a eso se le suma todos los pagos y cuotas que deben cubrir para poder ingresar a México, ya no es costeable viajar a Tapachula. EL ORBE/JC