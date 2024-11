Morena Declara a Claudia Sheinbaum Candidata a la Presidencia de México

Arropada por la Cúpula Morenista, Claudia Sheinbaum recibió la constancia que la avala como la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por Morena, PT y PVEM.

* MANIFESTÓ QUE LA DEMOCRACIA Y LA LIBERTAD SON LAS PRINCIPALES REIVINDICACIONES DEL PROYECTO QUE ELLA REPRESENTA.

El Consejo Nacional de Morena aprobó por unanimidad de votos la ratificación y declaratoria de Claudia Sheinbaum Pardo como candidata virtual a la Presidencia de la República.

Al tomar protesta como candidata en el marco de la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Morena, la doctora Claudia Sheinbaum manifestó que la democracia y la libertad son las principales reivindicaciones del proyecto que ella representa: el humanismo mexicano. “La libertad la construimos nosotros. La democracia no es un arma de la derecha, es un arma nuestra, del pueblo de México”.

En ese sentido, señaló que el proyecto que ella representa es la única opción que vela por el bienestar del pueblo de México. “Tengo claro que el poder es honestidad y humildad; que nuestro proyecto es el humanismo mexicano; que nuestra nación y nuestro pueblo son grandiosos, y que somos la única opción que representa el bienestar del pueblo de México, el progreso sustentable y con justicia”.

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, destacó que Claudia Sheinbaum representa la lucha de todas las generaciones de mexicanas que se han enfrentado a la violencia, la discriminación y la desigualdad las cuales, dijo, reinaban en el país. “Una mujer que viene de la izquierda, del progresismo y de la lucha democrática. Por eso el pueblo la eligió en las encuestas”.

Subrayó que la fuerza de la Cuarta Transformación y la fuerza de las mujeres confluyen en los tiempos que vive actualmente el país. “Es parte también de una regeneración profunda de la vida pública del país que es irreversible. Nuestro legado va a ser demostrar que vale la pena entregarse a una causa justa por amor a los demás y por un objetivo común, mucho más grande que cualquier proyecto personal”.

En su intervención, el presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, afirmó que el mayor legado de este Consejo será garantizar la continuidad del humanismo mexicano. “Esta sesión será nuestro mayor legado como consejeros nacionales. Que nada nos detenga para ejercer, por primera vez en nuestra historia, este derecho clave para garantizar la continuidad del humanismo mexicano, que recoge lo mejor de nuestras gestas y aspiraciones históricas: libertad, justicia y compromiso con el pueblo como sus motores esenciales”.

Por su parte, el dirigente nacional del Partido del Trabajo (PT), Alberto Anaya, aseveró que Claudia Sheinbaum no sólo le dará continuidad a la Cuarta Transformación, sino que la consolidará. “Estamos ante una mujer que no solamente le dará continuidad y profundidad a la Cuarta Transformación. La consolidará, la enriquecerá, le dará contenido renovado. Pero, desde luego, ese gran proyecto de nación instalado por nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá, indudablemente, la continuación con Claudia Sheinbaum Pardo”.

De igual manera, la presidenta nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Karen Castrejón, reconoció a Claudia Sheinbaum como una científica preparada que está comprometida con las causas sociales y con el cuidado del medio ambiente. “Estamos listos, estamos preparados y unidos para que con Claudia Sheinbaum tengamos a nuestra próxima Presidenta mujer de la República”. Comunicado de Prensa