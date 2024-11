Alerta en Guatemala por Extraña Enfermedad Neurológica que Amenaza con Expandirse

La enfermedad presenta los siguientes síntomas: diarrea, fiebre, problemas respiratorios y disminución de los reflejos de estiramiento.

*ASEGURAN QUE POR LO MENOS HAY CINCUENTA CASOS REGISTRADOS Y SON ASOCIADOS A UNA BACTERIA. EL PADECIMIENTO ES ASOCIADO CON EL SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ Y ATACA EL SISTEMA NEUROLÓGICO.

Tapachula, Chiapas; 11 de Febrero del 2024.- Mientras autoridades de salud en México no han emitido alerta alguna sobre el brote de una enfermedad en Municipios de Guatemala, y que aún “no es identificada científicamente con exactitud” y que amenaza con expandirse, habitantes de Guatemala que regularmente visitan la Ciudad de Tapachula aseguran que sí existe un brote de ese padecimiento extraño.

Lo anterior fue dado a conocer en entrevista por la Médico Veterinaria Clarissa L., habitante de Guatemala, al explicar que en varios lugares están habiendo brotes de la enfermedad asociados con el Síndrome de Guillain-Barré, el cual genera problemas neurológicos.

Y es que según información vertida en medios locales del vecino país, la enfermedad genera síntomas como infección estomacal y posteriormente desarrolla cansancio físico, adormecimiento en extremidades y posteriormente se agravan los cuadros de los pacientes enfermos.



Cuestionada sobre si las autoridades de Guatemala, ya han dado a conocer a que se debe el brote de esta enfermedad, dijo no han llegado como que a una conclusión, pero han encontrado en muchos de los casos, el tema común, que ha sido una bacteria, de la que no recuerdo su nombre, pero lo están asociando a una bacteria que uno la ingiere por alimentos contaminados o por agua contaminada.“Ahorita no tienen fundamento científicos, pero lo que han encontrado en común es esta bacteria que te digo, pero hay gente también la esta asociación con la vacuna contra el Covid, pero realmente no hay como que fundamento científico”, señaló.Hay preocupación entre la población, sobre todo porque en México se está hablando de rebrotes de Covid que ataca el sistema respiratorio, mientras que en Guatemala se tiene el brote de esa bacteria que ataca el sistema neurológico, sostuvo.Agregó que por el momento los habitantes del vecino país tienen conocimiento de por lo menos unos 50 casos en algunos Departamentos, áreas rurales, así como tienen el reporte de que ya se registró el primer caso en una Ciudad de Guatemala. EL ORBE/JC