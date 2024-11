Arranca REC Ciclo Escolar en el Cecyte Chiapas

El Gobernador señaló que se han mejorado todos los planteles de este subsistema educativo y se seguirá invirtiendo en sus instalaciones.

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró el Ciclo Escolar del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecyte Chiapas), así como dos aulas y un campo de futbol en el Plantel no. 34, ubicado en la colonia Real del Bosque, donde resaltó el trabajo que se ha realizado para mejorar las condiciones de esta institución, tanto a nivel de infraestructura como académica y laboral.

Ante estudiantes y personal docente y directivo, el mandatario aseguró que se continuará favoreciendo al Cecyte Chiapas, a fin de que sus alumnas y alumnos salgan mejor preparados, lo cual, enfatizó, es parte del ejercicio de responsabilidad con la juventud, y es una tarea que se saca adelante en conjunto.

“Todos los planteles del Cecyte Chiapas, incluyendo los de telebachillerato comunitario, hoy están en nueva etapa; los hemos remodelado, reconvertido, construido y vamos a seguir invirtiendo y apoyándolos, estamos muy entusiasmados”, apuntó al tiempo de reconocer el esfuerzo de las madres y padres de familia que contribuyen para que sus hijas e hijos asistan a la escuela, se formen y sean personas de bien.



Escandón Cadenas felicitó a quienes integran la comunidad del Cecyte Chiapas por fomentar el trabajo en equipo y el amor a la naturaleza, como lo demuestran en este Plantel no. 34, donde construyeron un área verde; asimismo, convocó al alumnado a aprovechar los conocimientos que les imparten en las aulas “porque la juventud es la fortaleza más grande de Chiapas y de México”.Por su parte, el coordinador nacional de Organismos Descentralizados de los Cecytes, Iván Flores Benítez, destacó que retornan a clases alrededor de 450 mil estudiantes en el país, a quienes se les promoverá una cultura de paz, estilos de vida saludables, desarrollo y habilidad socioemocional.Dio a conocer que se están generando 10 nuevas carreras en las que destacan Electromovilidad, Ciberseguridad, Semiconductores, Inteligencia Artificial, Robótica, Automatización y Biónica.Mientras que el director general del Cecyte Chiapas, Sandro Hernández Piñón, agradeció el apoyo del Gobernador para que las y los jóvenes cuenten con mejores espacios, pues en lo que va del sexenio se han invertido más de 500 millones de Pesos en materia de infraestructura, mobiliario, equipamiento y apertura de nuevos planteles.En nombre de la comunidad estudiantil, Diana Sofía Ramos Santiz, alumna del 4º. semestre del Plantel no. 34 Real del Bosque, reconoció al gobernador Rutilio Escandón por el impulso a la educación, no solo en la construcción de espacios dignos, sino con estrategias que “transformarán el proceso de enseñanza-aprendizaje y las realidades para escribir una nueva historia”. Boletín Oficial