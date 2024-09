Migrantes Venezolanos Llevan Semanas Varados en Suchiate

Los extranjeros están instalados en campamentos con condiciones que ponen en riesgo su integridad.

*AGENTES DEL INM LES PROMETIERON LLEVARLOS A TUXTLA GUTIÉRREZ, PERO SIN ENTREGARLES NINGÚN DOCUMENTO.

Tapachula, Chiapas; 10 de Marzo del 2024.- La crisis migratoria sigue en esta región de la frontera sur de México, con la llegada de cientos de migrantes de diversas nacionalidades a territorio nacional; en Suchiate existen decenas de venezolanos varados ya que las autoridades migratorias presuntamente les ofrecieron llevarlos a Tuxtla Gutiérrez para ser atendidos, sin embargo todo quedo en promesa.

Lo anterior se desprende de la denuncia que hizo Edwin Barreto, de origen venezolano, al ser abordado en las márgenes del río Suchiate; explicó que presuntos agente del Instituto Nacional de Migración (INM), les dieron a conocer debían que esperar en esta localidad, para luego ser trasladados a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, pero sin que les entregaran ningún documento, lo cual les ha dado desconfianza.

Él viaja acompañado de su esposa, de su hermano y de un sobrino, quienes tienen que aguantar a la orilla del río Suchiate en tanto Migración les permite el traslado que les ofrecieron rumbo a Tuxtla.

Sin embargo, dijo tener algunas dudas, pues ha visto que a los migrantes que van con sus familias (con hijos) los hacen esperar mucho, mientras que los que viajan solos son atendidos con mayor prontitud.



En el caso de los venezolanos, añadió, los llevan hasta Tuxtla Gutiérrez y ahí los sueltan para que sigan su camino como puedan, incluso con el riesgo de que más adelante agentes migratorios los pueda detener. En cambio, a los colombianos solo los llevan a Tapachula.Por otro lado, comentó que su estancia en suelo mexicano y en Guatemala, son los lugares más difíciles y peligrosos por donde han pasado, porque siempre han estado expuestos a asaltos o robos, así como denunció maltratos por algunas autoridades locales.Ni siquiera la selva Darién, ubicada en Panamá, ha sido tan peligrosa en su travesía como estar en suelo mexicano. En la selva, dijo, los animales son un constante peligro, pero no como en México en donde son atracados en todo momento por las distintas corporaciones policíacas y por la delincuencia común y organizada.El migrante externó su preocupación, debido a que no saben qué tan seguro es ese traslado a la capital de Chiapas. Sin embargo, toman esas opciones por la necesidad y quedan a merced de la delincuencia.A pesar de esta situación, este migrante acompañado de sus familiares manifestó que no se rendirán y continuarán su camino hasta llegar a los Estados Unidos, con o sin el apoyo de las autoridades migratorias mexicanas. EL ORBE/Nelson Bautista.