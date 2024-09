El Río Suchiate en Niveles Críticos por Temporada de Sequía

El bajo nivel del río es aprovechado por migrantes que pasan caminando de Centroamérica a Chiapas.

*EL CAUDAL DEL AFLUENTE SE MANTIENE AL 20%, DEBIDO A LA FALTA DE LLUVIAS, LO CUAL HA GENERADO PREOCUPACIÓN DEBIDO A QUE NO HAY SUFICIENTE AGUA PARA LOS CULTIVOS DE LA REGIÓN.

Suchiate, Chiapas; 11 de Marzo del 2024.- El río Suchiate, que sirve como línea divisoria entre México y Guatemala, se encuentra en su nivel más bajo del que se tenga registro en la historia, dieron a conocer habitantes de esta zona fronteriza de Chiapas.

Los lugareños indicaron que siempre en esta temporada de sequía el afluente disminuye considerablemente su caudal, sin embargo, en la actualidad dicha corriente se encuentra aproximadamente a un 20%, algo que no veían desde hace muchas décadas.

En entrevista para este medios de comunicación, Don Evaristo “N”, de 82 años de edad, quien pidió no ser retratado, dio a conocer que hay preocupación entre los lugareños, no solo de diversas comunidades de México, sino también de distintos municipios del vecino país, Guatemala.



Las aguas de este río también son utilizadas para regar algunos campos de cultivo, pero temen que en las próximas semanas disminuya aún más su caudal.En un recorrido que realizó este medio de comunicación por la zona, se logró constatar que el nivel del agua el río Suchiate ha bajado demasiado, al grado que del lado mexicano existen zonas totalmente secas, como si se tratara de un área de playa.De igual forma se perciben grandes cantidades de basura y todo tipo de desechos, que quedaron después de que el afluente se ha venido secando.En la actualidad se vive una fuerte ola de calor en esta zona fronteriza, según reportes del Sistema Meteorológico Nacional el termómetro llegó a los 38 grados centígrados a la sombra. Y una percepción de hasta 45 grados a la intemperie en esta región.Por otra parte, las autoridades están recomendando a la población a mantenerse hidratada y no exponerse mucho tiempo a los rayos del sol.Por otro lado, sirve de paso de migrantes, ya que ni balsas pagan para internarse en territorio mexicano. EL ORBE/Ernesto López Quinteros