Abandonadas las Casetas de la Policía Municipal en Tapachula

En lugar de brindar seguridad a la población, las casetas de vigilancia abandonadas sirven como guarida de malvivientes en diversos puntos de la ciudad.

*MIENTRAS LA DELINCUENCIA SIGUE GENERANDO INSEGURIDAD EN TODA LA CIUDAD, LOS ESPACIOS DESIGNADOS PARA BRINDAR VIGILANCIA A LA POBLACIÓN SE MANTIENEN INOPERANTES.

Tapachula, Chiapas; 18 de Marzo del 2024.- Decenas de casetas de la Policía Municipal, ubicadas en diferentes colonias de la zona urbana de la Ciudad de Tapachula se encuentran abandonadas, y en algunos casos están convertidas en nidos de delincuentes o sirven como refugio de indigentes. Mientras tanto la inseguridad galopa a lo largo y ancho de la geografía local.

En los inmuebles en mención, las autoridades municipales han invertido millonarios recursos económicos en administraciones pasadas.

En su momento se dijo que estos espacios servirían como puestos de vigilancia que contarían con elementos policiacos equipados con radios y vehículos para disminuir el tiempo de respuesta ante la llamada de auxilio de la población, a través del número de emergencias 911, sin embargo, la realidad es que la mayoría de las casetas de seguridad están abandonadas.

Al respecto, la señora Fadua Carbot Trujillo, Coordinadora del Fraccionamiento Infonavit Las Vegas, aseguró que una de esas casetas es precisamente la que se encuentra en este lugar, la cual solo sirve de acopio de basura por el abandono del que fue objeto desde hace muchos meses.



1 de 3

En entrevista con rotativo EL ORBE, aseguró que le da pena decirlo, pero lo cierto es que así como dejaron abandonada la caseta de Las Vegas, así también quedaron en el olvido otras más en distintas colonias de la Ciudad, como el caso de Bonanza y Laureles, por mencionar algunas.Debido a esa indiferencia de las autoridades municipales, ahí en Las Vegas, los robos a casa habitación y asaltos en las calles del fraccionamiento son a cada rato e incluso hasta a plena luz del día, dijo, debido a la falta de vigilancia por parte de la Policía Municipal.Los vecinos que tienen carro y no tienen garaje, se exponen al dejarlos estacionados en la calle, y los amantes de lo ajeno les roban los accesorios como los espejos, principalmente, además de que les abren la cajuela y se llevan cualquier objeto de valor, señaló.En la actualidad no ven que las patrullas de la Policía Municipal hagan rondines por las calles del fraccionamiento, indicó; incluso, anteriormente contaban con un velador (policía de proximidad), pero también se quedaron sin este servicio recientemente.Hay marcada preocupación porque desafortunadamente, las actuales autoridades municipales que encabeza la alcaldesa Pánfila Gladiola Soto Soto ya va a dejar el cargo en unos meses, y hasta la fecha no han tenido la capacidad de echar andar las casetas de vigilancia en las colonias, sostuvo. EL ORBE/Nelson Bautista