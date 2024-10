Reconstruiré la Paz Social en Todos los Pueblos de Chiapas: ERA

Eduardo Ramírez Anuncia Festival Para Mostrar la Riqueza Cultural de Chiapas al Mundo

* El Candidato a Gobernador Visitó San Juan Chamula y San Andrés Larráinzar.

El candidato al gobierno del estado, por la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Chiapas”, Eduardo Ramírez Aguilar, se reunió con hombres y mujeres de San Juan Chamula y San Andrés Larráinzar, municipios de usos y costumbres, a quienes les llevó su mensaje de paz y unidad.

“La política nos sirve para construir la paz, (…) la buena política es la que hace el desarrollo de nuestras comunidades y esa es la política que yo quiero, la buena política, no la política que divide, no la política del sectarismo, no la política del partido político, la política del pueblo, que esa es la más importante y esa no tiene militancia, esa tiene necesidad, esa tiene causa y cuando encontramos la causa, ahí es el camino. (…) Soy hombre de causas y mi causa en Chiapas es reconstruir la paz social en las comunidades y en todos los pueblos de mi estado”, afirmó.

Desde San Juan Chamula, Eduardo Ramírez también anunció que en su gobierno se realizará el festival cultural y social que rescata la chiapanequidad, que consistirá en mostrar nuestra riqueza cultural al mundo.

“Quiero anunciarles desde el pueblo de San Juan Chamula que vamos a llevar a cabo el primer festival cultural y social que rescata la chiapanequidad, y eso consiste en mostrar a nuestras culturas, desde Los Altos, desde La Selva, Desde el Bosque y todas las regiones que representan la más hermosa síntesis de nuestro sueño y nuestra identidad. En Chiapas somos más ricos en gastronomía y en la cultura y la vamos a mostrar al mundo, aquí también va a haber el festival de la chiapanequidad”, aseguró.

Portando el traje típico de San Juan Chamula y el bastón de mando, el candidato a gobernador, dijo al pueblo que va a trabajar de la mano de todos para llevar infraestructura y se convierta en el municipio más emblemático turísticamente reconocido en Chiapas y a nivel mundial.



En San Andrés Larráinzar, Eduardo Ramírez lanzó un sentido pronunciamiento sobre la reivindicación de los pueblos indígenas, que se han mantenido en resistencia tras la Conquista, desde hace 500 años."Resistieron a no dejar de pensar, en el Sol, en la Luna, como madre y padre, a la Madre Tierra; resistieron a pesar de que las cosechas atraviesan por el calendario lunático, pero ¿qué creen? ustedes y nuestros ancestros lo hicieron con gran habilidad, para que ellos entendieran que estábamos adoptando su cultura, sin saber que la propia cultura de Chiapas y de México se seguía llevando a cabo", resaltó.Desde este municipio, lanzó un llamado de unidad y de fraternidad, a construir entre todas y todos la nueva era de Chiapas, en donde las poblaciones indígenas no sean sometidas y, por el contrario, vivan su identidad en un camino de armonía, y su legado sea ser un misionero de paz."Para mí, San Andrés Larráinzar representa, el estandarte más importante de los últimos 30 años, mi reconocimiento al movimiento Zapatista que visibilizó a este pueblo que nunca antes lo habían visto y fue famoso por los Acuerdos de San Andrés y fue famoso y saltó a la opinión pública, porque hubo gente que quiso y quiere trabajar por un mejor estado", apuntó.