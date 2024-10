Saturación de la Pagina del SAT Atrasa Declaraciones Anuales: Contadores

* CONTRIBUYENTES SERÁN MULTADOS SINO CUMPLEN EN TIEMPO Y FORMA CON LAS OBLIGACIONES FISCALES. EL SAT NO HA DADO A CONOCER SI HABRÁ PRORROGAR PARA PRESENTAR DECLARACIONES ANUALES.

Tapachula, Chiapas; 13 de Abril del 2024.- En estos momentos la página del SAT está un poco saturada, pero sí tiene muchos errores con respecto a la información que en ella se están vertiendo, atrasando la presentación de las declaraciones anuales tanto personas morales como físicas en este momento, dio a conocer en entrevista Fidel Moreno de los Santos, Contador Público Certificado en Fiscal, Socio Director de AFJ Consultores.

Consideró que le están dando mantenimiento al sistema porque en otras áreas, como modificaciones al Registro Federal de algún contribuyente, también sigue fallando todavía, en donde al consultar la página arroja una leyenda de que está en mantenimiento.

Sin embargo, subrayó que con los años de experiencia que tiene nuestra autoridad fiscal, eso se debe de preverse, para que tenga un buen funcionamiento la página, porque sí es muy engorroso, frustrante para ellos como contadores y contribuyentes, estar mandando las declaraciones, hasta las declaraciones provisionales, y que la página del SAT no funcione correctamente.

Esta situación es de todos los años, apuntó, pero en la actualidad se vio más lento, lo cual es entendible por la carga que se le está dando, que ahorita entran millones de mexicanos o contribuyentes a realizar su declaración anual, tanto físicas como morales, e insistió en que es necesario prever esta situación por parte de las autoridades.

Esta situación se agudizó desde hace dos meses para acá. Y las repercusiones es de que hay información precargada en la página, señaló, en la cual muchos contribuyentes cargaron una cantidad y en la página aparecen otras incompletas, la información no coincide con lo que realmente se hizo.

Otra situación -dijo- es que no se cumple en tiempo y forma con las obligaciones fiscales, la cual genera multas también, entonces puede haber repercusiones tanto administrativas como económicas para todos los contribuyentes.

“El ambiente que nosotros estamos viviendo como contadores, nos estamos comunicando y nuestra página no funciona, bien podría decir que no podemos avanzar en un 80%, no se puede, ¿por qué? porque la página no está funcionando correctamente, pueden ser muchos detalles, puede ser que esté saturada, que tampoco esté al alcance de la autoridad, pero esos son los atrasos de que nosotros no podamos avanzar”, expuso.

El contador recordó que para personas morales la fecha límite para presentar declaraciones anuales fue el 30 de marzo, pero muchas no se pudieron hacer en ese tiempo por la misma dificultad, por el mismo problema, para las personas físicas es el 30 de abril y se termina. Entonces si es un poquito complicado, y por el momento el SAT no ha dado a conocer si habrá una prorrogas. EL ORBE/JC