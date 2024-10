Detecta Brigada Callejera Afluencia de Migrantes de África y Haití con VIH

El imparable arribo de miles de migrantes a Tapachula, quienes solo van de paso, genera que no haya controles sanitarios que ayuden a llevar un tratamiento de las ITS.

*EL ORGANISMO AFIRMÓ QUE LA GRAN MAYORÍA DE LOS EXTRANJEROS SON RENUENTES A REALIZARSE PRUEBAS RÁPIDAS, POR LO QUE SE COMPLICA TENER UN CONTROL SANITARIO DEBIDO AL MOVIMIENTO POBLACIONAL.

Tapachula, Chiapas; 16 de Abril del 2024.- La región de la frontera sur de México sigue siendo el epicentro del fenómeno migratorio, en donde también emergen diversos problemas, como el sanitario.

Personal de salud de la Asociación Civil Brigada Callejera dedicada a la prevención y control de enfermedades de transmisión sexual dio a conocer que en Tapachula han detectado el arribo de población de África y Haití que es portadora de VIH, en donde incluso ya algunos traen control médico desde su país de origen.



Lo anterior fue dado a conocer por Cristian Gómez Fuentes, Responsable de la Oficina de Brigada Callejera en la Ciudad de Tapachula, al manifestar que la población migrante en general sí acepta la ayuda que les ofrecen, sin embargo, reconoció que la población haitiana, o transcontinental, como la población africana, es muy difícil que acepten hacerse sus pruebas.Esto, a pesar de que se les explica que es una prueba rápida, que sus resultados están en 10 minutos, no fácilmente aceptan, incluso hay población que está en un control de VIH desde su país de origen; “porque tenemos mucha afluencia de VIH en la población africana y haitiana, pero es renuente a quererse hacer las pruebas”, subrayó.Gómez Fuentes destacó que difícilmente se puede tener un control en términos de salud para estas personas, ya que la gran mayoría solo viene de paso, más en este momento en que ya no esperan sus trámites ante la COMAR.Tuvo un caso de una chica que trabajaba en un bar de la Ciudad, comentó, la cual después acudieron a visitarla, pero ya no estaba en el lugar, ya se había movido a la Ciudad de México.Incluso han tenido casos en donde las personas salen positivas a sífilis o VIH, a quienes las canalizan para su tratamiento, pero lamentablemente no permanecen en este lugar. Es por eso que personal de brigada callejera lo que hace es acompañarlos de manera inmediata para que reciban su tratamiento, sobre todo con las dosis adecuadas, para que cuando lleguen a otro Estado le den seguimiento. EL ORBE/JC