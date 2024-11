Al Amigo Luis Armando Melgar lo Cuida el Pueblo de Chiapas

*Gracias a su Humildad y Cercanía con la Gente.

Al candidato del PVEM al Senado de la República, Luis Armando Melgar Bravo, el pueblo le reconoce su humildad y cercanía, que habla de frente y que no anda con lujos y excesos.

En su más reciente visita a Tapachula encabezando el camino de la confianza y de la nueva era del Verde en Chiapas, además de acompañar en su gira a la doctora Claudia Sheinbaum, el amigo Melgar fue claro al declarar: “yo no traigo guaruras, a mí me cuida el pueblo”.

Al brigadear en el encuentro de centrales en la Perla del Soconusco, llevando el mensaje de unidad entorno a Claudia Sheinbaum y Eduardo Ramírez Aguilar, Melgar saludó a cada uno de los ciudadanos que se acercó a tomarse la foto y a intercambiar opiniones con el candidato del PVEM al Senado.

En 2012, Luis Armando Melgar ganó un escaño en el Senado por mayoría con más de un millón de votos, por lo que con el apoyo, cariño y confianza este 2 de junio la hazaña se va a repetir.

“Nos llena de alegría, de energía y entusiasmo la visita de la doctora Claudia Sheinbaum. Una gran gira por Chiapas junto a mi amigo Eduardo Ramírez y Maru Culebro, donde le expresamos nuestro cariño y respaldo total a su proyecto de transformación en la Nueva ERA del Verde.” Boletín Oficial