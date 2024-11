Se Acaba el Sexenio y No Digitalizaron la TVR: Prestadores de Servicio

También se impulsaría el sector turístico, ya que la región cuenta con sitios que atraen a visitantes.

*CON ESTA MEDIDA TAN SOLICITADA, EVITARÍA LA CORRUPCIÓN Y AGILIZARÍA EL FLUJO DE TURISTAS Y VISITANTES DE CENTROAMÉRICA A CHIAPAS.

Tapachula, Chiapas; 23 de Abril del 2024.- “Lastimosamente no hemos tenido ningún resultado, el sexenio se acaba, pero nuestras esperanza nunca, porque vendrán otros gobiernos que sí nos cumplan, hemos estado tocando desde el Diputado local, federal, Senador, Gobernador, Secretarios, Presidente de la República, pidiendo que se digitalice la TVR”, denunció en entrevista Isabel Villers Aispuro, Presidenta de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de la Frontera Sur.

Destacó que vivimos una época en que todo es a través de internet y plataformas, es por ello que han insistido en que la Tarjeta de Visitante Regional (TVR) se digitalice.

“Como cuando vamos a sacar una visa estadounidense, lo hacemos a través del internet, no tenemos que pasar por agentes de migración que nos extorsionen por una tarjeta de visitante regional, ¿para qué viene el guatemalteco a Tapachula?, a dejar derrama económica”, expuso.

Villers Aispuro subrayó que todo indica que a las autoridades no les interesa el tema, lo cual es una verdadera tristeza, ya que nuestro suelo es rico, en donde Tapachula tiene mucho que dar. Sin embargo cuando hacen las exposiciones de turismo a nivel nacional, internacional, nunca quieren promocionar a esta región del Soconusco.

Cuestionada sobre los beneficios que traería la digitalización de la TVR por parte de las autoridades, la dirigente de los hoteleros manifestó que en primer lugar tendríamos algo muy diferente, en donde México no estaría tan deplorado como en la actualidad.

Ya que los visitantes y turistas saben que al llegar al puente fronterizo se van a encontrar con gente deshonesta que los hacen esperar horas enteras bajo el sol, sin poder tomar ni agua, ni poder ir al baño, ni usar el teléfono; cuando se trata de turistas y visitantes que vienen a levantar la economía de Tapachula.

En ese contexto, la también empresaria de esta localidad reiteró su llamado para que las autoridades tomen en cuenta la solicitud de los prestadores de servicio de esta región, la cual señaló no les va a costar dinero, ya que gastan en otras cosas, cuando pueden crear una plataforma para obtener dicha tarjeta de manera ágil. EL ORBE/JC