Sólo 6 Estados Transparentan su Gasto en Servicios de Salud

*Revela la Consultora ARegional.

Ciudad de México; 23 de Abril.- La transparencia en el presupuesto estatal para servicios de salud es prácticamente inexistente para 26 Estados del país, solamente en seis se da a conocer el gasto para 2024 en dicho rubro de acuerdo con ARegional.

El Índice de Transparencia del Gasto en Salud de las Entidades Federativas ubica a Guanajuato con 98.6 de 100 puntos, Jalisco 88 puntos y Sinaloa 79 puntos. Entre 60 y 62 puntos están: Tlaxcala, Veracruz y Querétaro. Mientras que el resto están reprobados.

Elisa Flores, líder del Proyecto de Transparencia Fiscal, Rendición de Cuentas y Gobierno abierto de ARegional, dijo que las 32 entidades federativas tuvieron en 2023 un promedio de 51.78 puntos y en 2024 cayeron a 45.38 puntos. El puntaje «peor de la historia» de incumplimiento, si se considera que el estudio se hace desde 2017 a la fecha.

«Se mantiene la precariedad de datos en 2024, no publican 26 de los 32 Estados, tienen hipervínculos con error de acceso, no se puede consultar la información, la plataforma no es la mejor herramienta de consulta, hay abandono de portales y la información no se encuentra actualizada» entre otras fallas.

Precariedad de Datos en Transparencia Sobre los Servicios de Salud.

En los seis bloques que se califican se encontró que en cinco hay resultados deficientes, es decir, el promedio es que están reprobados los estados.

Solamente pasaron en marco regulatorio; reprueban en marco programático-presupuestal; costos operativos, rendición de cuentas, evaluación de resultados y estadísticas, dijo.

Los Estados que cayeron en más de 25 puntos en el Índice son: Quintana Roo con -54.83 puntos por lo que cayó 21 posiciones; Hidalgo -38.36 y Zacatecas. En contraste, Oaxaca y San Luis Potosí subieron 16 posiciones, pero no logran salir del grupo de Estados con deficiente transparencia.

Cutberto Anduaga, director general de ARegional, empresa de Consultoría en Finanzas Públicas para Estados, Municipios y Organismos, dijo que los Estados no dan importancia a la información sobre el gasto en servicios de salud, lo que también tiene que ver con la falta de sanciones para los que no la presentan.

En conferencia de prensa añadió que estamos ante el hecho de que la mayoría de los estados no ven la valía de la información que ellos mismos generan, aunque es importante hacer mediciones para ver el impacto de las políticas públicas y «mientras no tengamos una información visible y actualizada, no podemos hacer análisis certeros». Sun