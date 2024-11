Preocupante que Mano de Obra Cubana Desplace a la Local

Los migrantes caribeños son los que más espacios ocupan en el comercio de Tapachula.

* EN LAS TIENDAS COMERCIALES, EL 50% DE EMPLEOS ES OCUPADO POR MIGRANTES EXTRANJEROS. JÓVENES DE LAS COMUNIDADES RURALES SE VEN OBLIGADOS A EMIGRAR A LA FRONTERA NORTE.

Tapachula, Chiapas; 27 de Abril del 2024.- La mano de obra de Cuba está desplazando a la local en ciudades importantes de la región de la frontera sur de México, como Tapachula, en donde los caribeños son los más contratados en distintos comercios de la localidad.

Al respecto, el líder social de la zona serrana de este municipio, Ismael Gómez Coronel, calificó esta situación como preocupante, sobre todo porque en este momento el sector campesino atraviesa por una difícil situación económica debido a la escasa producción, generada por la intensa sequía.

Debido a ello dijo, los jóvenes de la zona rural migran a la Ciudad en busca de una fuente de empleo, sin embargo esta ya se encuentra ocupada por migrantes de diversas nacionalidades, en particular cubanos.

“Sentimos que puede haber un compromiso del Gobierno Federal con el gobierno cubano, tal como sabemos que lo hizo con el venezolano que el que se regrese, iba a recibir un incentivo económico. Si hay un problema grande que tenemos aquí en México, por qué no atender primeramente a la población nacional, esa sería mi urgencia al Gobierno Federal, porque no atender la problemática de los connacionales, de los mexicanos, porque tenemos problemas muy grandes, severos”, expuso.



1 de 1

Al Gobierno de México, así como le gusta ayudar a los migrantes y resolver problemas de otros países, así debería de resolver los problemas existentes en nuestro país, para que los jóvenes de Tapachula y otros municipios de esta región, no tengan que emigrar a otros Estados del norte del país o Estados Unidos.El también productor de café de la zona sierra de esta localidad, también dio a conocer que debido a la falta de oportunidades en la zona, los jóvenes del sector rural están migrando, y una problemática que tienen los cafeticultores es la falta de mano de obra. No hay gente para cortar el café.Y si a esta problemática le sumamos la falta de empleo en nuestra ciudad, la situación se complica más. Así como consideró que un 60 o 70% de los jóvenes de las comunidades rurales de la región Soconusco han migrado.Agregó que en las tiendas comerciales, de diez empleos que hay, el 50% es ocupado por migrantes extranjeros. Lo cual quiere decir que hay un desplazamiento de la mano de obra local, lo cual nos debería de preocupar a todos. EL ORBE/JC