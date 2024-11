Siempre Habrá Espacios Para Dialogar por el Progreso de Chiapas: Eduardo Ramírez

El candidato a la gubernatura, Eduardo Ramírez, se reunió con empresarios ganaderos, maestras, maestros y padres de familia en Tuxtla Gutiérrez.

*Sostiene Encuentro con Simpatizantes de la Agrupación Unidad por Chiapas.

Como parte de su campaña electoral, el candidato a la gubernatura por la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Chiapas”, Eduardo Ramírez Aguilar, se reunió con simpatizantes de la agrupación Unidad por Chiapas; empresarios ganaderos; maestras, maestros y padres de familia en Tuxtla Gutiérrez.

Durante su encuentro con maestras, maestros, madres y padres de familia, Eduardo Ramírez enfatizó que el diálogo es la base fundamental de la buena política, por lo que se comprometió a establecer un gobierno empático, que escuche y atienda a su gente, “uno camina con paso firme, con determinación, con valentía y arrojo y eso es lo que yo quiero hacer en Chiapas, que sea una política basada en la armonía, basada en el respeto, en la inclusión, en la tolerancia, que sea una política que sirva realmente para traducir la vida de la gente”.

Ahí, el candidato a la gubernatura estableció un diálogo en el que se propusieron ideas y proyectos que permitan impulsar a la educación hacia una nueva era, en beneficio de la niñez en Chiapas.



En otro momento, Ramírez Aguilar se reunió con simpatizantes de la agrupación Unidad por Chiapas, en donde resaltó la unidad y amistad política «si hacemos política basada en el humanismo, basada en el respeto, en el respeto de las libertades, basada en la pluralidad de pensamiento, sí se pueden construir amistades y sí se pueden construir lealtades, no se puede explicar de otra forma, si no hay lealtad, no hay convicciones a ningún movimiento, si no hay convicciones no hay un propósito que transformar", enfatizó.Ante más de cinco mil representantes de la estructura territorial, Eduardo Ramírez se comprometió a impulsar a las chiapanecas con el programa "Mujer Transformadora" que busca mejorar su calidad de vida y la de sus familias, principalmente de los sectores más vulnerables.Acompañado de su amigo José Aguilar Castillejos y del delegado político de Claudia Sheinbaum, Antonio Santos, el candidato de la coalición más grande de la historia de Chiapas, exhortó a trabajar en unidad con todos los sectores de la población y unir esfuerzos para que se construya, de la mano de todos, el segundo piso de la Cuarta Transformación.Para cerrar el día en su recorrido en Tuxtla Gutiérrez, sostuvo un encuentro con amigas y amigos de la Unión Ganadera de Chiapas que lo invitaron a la 84 asamblea general ordinaria, en donde dijo que siempre es un gusto compartir espacios con los diferentes sectores de nuestra sociedad, porque es de suma importancia intercambiar ideas y escuchar propuestas.Arropado por los líderes ganaderos, comentó que con la nueva forma de hacer política, cada vez son más quienes se suman a la nueva era para impulsar la economía de Chiapas."Estamos implementado una nueva política, en una nueva era para Chiapas, y la nueva era significa que podamos tener un acto de reflexión (..) si abrimos nuestra conciencia, vamos a estar abiertos para una evolución, veremos las cosas desde otra óptica fraterna y solidaria y eso es a lo que yo aspiro, a hacer una política fraterna y solidaria", finalizó.