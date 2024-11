SEGALMEX Resultó un Fraude Millonario: Productores

*CAMPESINOS SE QUEDAN SIN CANALES DE COMERCIALIZACIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ, SOYA, ENTRE OTROS PRODUCTOS.

Tapachula, Chiapas; 11 de Mayo del 2024.- Productores de la región del Soconusco enfrentan una crisis sin precedentes en el sector primario, en el campo, en donde la dependencia Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), antes CONASUPO, resultó todo un fraude millonario en la presente administración federal.

Lo anterior se desprende de la denuncia realizada por Jorge Arroyo Ruiz, productor de granos de la región, quien manifestó que en la actualidad no tienen a quien venderle lo que se produce en el campo, como el maíz, la soya, entre otros productos, que antes eran recibidos y almacenados en esa dependencia y les daban precios de garantía. Sin embargo eso se acabó en el presente sexenio.

“Estamos completamente mal, y primeramente Dios que haya cambios y cambios favorables, porque nosotros queremos seguir trabajando, queremos seguir produciendo, necesitamos seguir trabajando y necesitamos seguir produciendo por el bien de todos, por el bien del país, por el bien de la ciudadanía, porque sin granos de qué van a alimentar a las gallinas que ponen los huevos, a los pollos y por ende la carestía, la alza de precios y todo esto le pega directamente al pueblo consumidor”, expuso.



En ese sentido, lamentó que SEGALMEX haya sido una farsa, en donde los productores están subsistiendo de lo que se puede. Y sacan sus cosechas a cómo pueden, vendiendo barato.Otro tema delicado dijo el productor, es el incremento de la delincuencia, en donde los campesinos pierden sus cosechas al ser asaltados en las carreteras.Subrayó que existe mucha preocupación entre los campesinos, debido al encarecimiento de los insumos en el campo. Y es que en el presente sexenio también desaparecieron la Financiera Rural en donde podían obtener créditos blandos, así como han desaparecido todos los apoyos para los productores agrícolas.Jorge Arroyo Ruiz señaló que los problemas no terminan ahí, ya que independientemente del abandono de las autoridades, ahora tienen que lidiar con el cambio climático, lo cual también les viene afectando en su producción. Y es que ya casi llegamos a mediados de mayo, y en la zona Costa no ha llovido como antes.En ese sentido, urgió a las autoridades para que apoyen a los productores, ya que si en el campo no hay cosecha, en las grandes ciudades empezará a escasear el alimento, y entonces sí será un problema mayor para todos. EL ORBE/JC.