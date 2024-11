Se Trabaja en Mejorar el Servicio de la CFE

*Asegura el Presidente AMLO.

Mesa de Redacción.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su administración ha habido mucha inversión pública para ampliar la capacidad de generación de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad.

En ese sentido, aclaró la supuesta falla de dos plantas de las que se compraron a Iberdrola, y explicó que fallaron varias de la CFE porque al momento que hay más demanda salen de servicio, algunas otras estaban en mantenimiento, entran, salen a generar.

Al referirse a los apagones registrados, cuestionó la campaña emprendida contra el sector conservador que consideró que el origen de estos apagones fue la falta de inversión de la CFE.

López Obrador compartió que lo que sucede es que «hay más calor, se requiere más energía, por eso hago un llamado a los empresarios de la industria eléctrica, los particulares para que nos ayuden cuidando que no se paren sus plantas . Estamos invirtiendo muchísimo más.

Subrayó el papel del Centro Nacional de Control de Energía cuando crece mucho la demanda y puede producirse un accidente mayor si no se administra que se apaguen un tiempo. Si no hay control un accidente puede generar un apagón generalizado, ahora llevamos cuatro días sin problemas».

Condenó las reacciones del sector conservador que incluso, con el apoyo de dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación detuvieron una reforma eléctrica que pretendía revertir los excesos en la privatización auspiciada en el,sexenio pasado. Esto permitió a una empresa generar su propia energía, lo cual derivó en abusos porque si era originalmente era para auto consumo, al amparo de esta reforma , generaban mas energía eléctrica con subsidios de la CFE como ocurre con los Oxxos, que pagan menos, proporcionalmente a un usuario común.

El presidente dijo que con esfuerzos la CFE paso del 38 al 50 por ciento de presencia en el mercado. Compramos plantas seis mil millones de dólares y tenemos más de veinte proyectos para fortalecer la energía eléctrica y dejar a la CFE con más del sesenta por ciento de participación.

Por eso podemos enfrentar crisis como altas temperaturas, frentes fríos o cuando tenemos huracanes que afectan todo como en Acapulco. ¿Cómo no voy a defender lo público ? Lo otro es apostar a lo lucrativo para dejar al pueblo en estado de indefensión. Dicen la libertad, sí pero les gusta la libertad del zorro en el gallinero, por eso no quieren que exista el Estado».