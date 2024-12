Inicia Programa de Limpieza de la Red de Agua

Busca REC Garantizar Agua Libre de Contaminación.

*EL GOBERNADOR ENCABEZÓ EL BANDERAZO DE ESTAS ACCIONES DE DESINFECCIÓN Y CLORACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN 34 MUNCIPIOS DE LA ENTIDAD.

En Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas dio el banderazo de inicio al fortalecimiento de las acciones del Programa de Desinfección y Cloración de la Red de Agua, especialmente en más de 300 localidades de 34 municipios de la entidad, con el objetivo de garantizar agua limpia para el consumo y uso humano.

Subrayó que la misión de este operativo de seguridad sanitaria es garantizar que el agua se mantenga limpia, libre de cualquier patógeno biológico y químico que pueda afectar su calidad para el consumo, pues esto permitirá cuidar a la población de enfermedades como hepatitis A y cólera, o cualquier padecimiento gastrointestinal e infeccioso.

Escandón Cadenas informó que las autoridades especialistas en materia hídrica han establecido labores permanentes para monitorear y evaluar la calidad del agua en la entidad, a fin de evitar cualquier situación de riesgo de contaminación por algún factor humano, por las intensas olas de calor y ahora ante el inicio de las lluvias.



Tras exhortar a la población a atender las recomendaciones de salud para conservar la calidad de los alimentos y evitar daños al organismo, el mandatario enfatizó que continuarán las tareas para que las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales funcionen en óptimas condiciones y el personal esté bien capacitado para proteger la salud de las chiapanecas y los chiapanecos.El encargado del despacho de la Secretaría de Salud, Francisco Arturo Mariscal Ochoa, señaló que, a través de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios, se realizará el monitoreo de manera permanente en mil 40 puntos georeferenciados, para identificar el cloro que hay en el agua y realizar operativos de saneamiento en donde se detecten posibles focos de infección.Dio a conocer que los casos de hepatitis registrados no representan un problema epidemiológico, sin embargo, dijo, es fundamental atender este problema a través de acciones de prevención para evitar enfermedades. “No basta con atender a los pacientes en los hospitales o en las clínicas, lo que queremos es evitar cualquier contingencia de la salud y que la población no se enferme”.Tras resaltar el gran trabajo coordinado con dependencias de Gobierno del Estado, el titular del Instituto Estatal del Agua, Fernando Adolfo Zepeda Soto, detalló que el programa de fortalecimiento de acciones de desinfección y cloración del agua 2024, busca ampliar y sostener la cobertura de desinfección del agua para uso y consumo en los servicios de agua potable y fuentes de abastecimiento, con énfasis en las localidades con mayor prioridad.En esta ocasión, dijo, se beneficiará a localidades de más de 30 municipios, donde se entregarán insumos de desinfección, como 44 mil 500 miligramos de hipoclorito de calcio y más de 2 mil frascos de plata coloidal; así también se llevarán a cabo operativos de saneamiento básico y monitoreos para constatar la calidad de agua en estos lugares.Finalmente, el alcalde de Tonalá, Natividad de los Santos Miranda, reconoció la colaboración institucional en favor del cuidado del medio ambiente y la salud de las y los chiapanecos, mediante el tratamiento de las aguas residuales, al señalar que también se busca el tratamiento de las aguas en los rastros para no contaminar los mantos freáticos y acuíferos.