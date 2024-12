Chiapas, Listo Para el Segundo Piso de la 4T

*ERA y Sheinbaum Cierran Campaña en Tuxtla.

Miles de chiapanecas y chiapanecos respaldaron la continuidad de la Cuarta Transformación con los proyectos de Claudia Sheinbaum Pardo y Eduardo Ramírez Aguilar, a quienes al grito de “iPresidenta!” y “iGobernador!”, entregaron su cariño y corazón y se comprometieron a trabajar de la mano por el desarrollo de Chiapas y México.

Claudia Sheinbaum dijo que lleva a Chiapas en el corazón y que está alentada por la protección de las y los chiapanecos, quienes le brindaron su total respaldo al acudir al cierre de campaña de Eduardo Ramírez en Tuxtla Gutiérrez, de quien adelantó, será uno de los mejores gobernadores del estado.

“Lo dije la última vez que estuve en Chiapas y lo reitero, mi reconocimiento a Eduardo Ramírez que va a ser un gran gobernador de este bello estado”, manifestó la candidata a la Presidencia por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, quien dijo que gobernará bajo los principios de, por el bien de todos, primero los pobres; no puede haber gobierno rico, con pueblo pobre; y el poder sólo es virtud, cuando se pone al servicio de los demás.

Asimismo, prometió que continuarán los programa sociales en beneficio de quienes menos tienen que impulsó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, creará un programa enfocado a mujeres que no reciben un estímulo por las labores en el hogar y uno para la niñez, para que no abandonen la escuela y, de manera específica para Chiapas, habrá apoyos para el campo, para productores de maíz y café.



1 de 7

Al saludar al Magisterio de Chiapas y de México, Claudia Sheinbaum reiteró el proyecto de industrializar la Frontera Sur y habilitarla como un polo de desarrollo, donde habrá incentivos fiscales para que lleguen inversiones de todo el mundo.En su intervención, Eduardo Ramírez afirmó que Chiapas ya eligió y que Claudia Sheinbaum, próxima presidenta de México, contará con todo el apoyo de las y los chiapanecos, para consolidar el segundo piso de la Cuarta Transformación.“Sepa que el pueblo de Chiapas estará siempre atento de su llamado solidario, fraternal y amoroso, para cerrar filas con la presidenta de México, porque Chiapas no solamente acompaña a quienes confía, acompaña a quienes nos ayudan, Chiapas necesita de su apoyo; lleve presente siempre la agenda de Chiapas en su corazón, que en su corazón permanezca ese destino de construir y de sacar adelante a un pueblo que espera mucho”, indicó.El candidato de la coalición más grande que ha tenido el estado, denominada “Sigamos Haciendo Historia en Chiapas”, agradeció el respaldo de Claudia Sheinbaum para trabajar a favor de las familias de la entidad, para que vivan con seguridad y tranquilidad social y para asegurar el desarrollo económico.Acompañaron en este cierre de campaña en Tuxtla, Mario Delgado Carrillo, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y coordinador general de la campaña de Claudia Sheinbaum; Alberto Anaya Gutiérrez, dirigente nacional del Partido del Trabajo; Mayela Gómez, coordinadora nacional de Fuerza por México; Minerva Citlaly Hernández Mora, secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional de Morena; así como dirigentes de partidos locales y candidatas y candidatos al Senado de la República, diputaciones federales y locales y Ayuntamientos.