Aventaja Morena en CDMX, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Chiapas y Yucatán; PRI-PAN-PRD en Guanajuato y MC en Jalisco

*Los Resultados Definitivos Serán Informados por el INE.

El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Instituto Nacional Electoral (INE) ya tiene los resultados. Hasta el momento, de las nueve gubernaturas que renovarán gobierno en la jornada electoral del 2 de junio.

De los 32 estados de la República mexicana, actualmente el PAN gobierna 5 estados, sin embargo, con las nuevas elecciones, sólo gobernará 4 estados.

En el caso del PRI y Movimiento Ciudadano, ambos se mantienen gobernando 2 estados cada uno.

Finalmente, Morena se lleva la mayoría al gobernar 24 estados.

Ciudad de México

Actualmente el jefe de gobierno es Martí Batres Guadarrama, abogado y político por Morena.

Según el PREP, se prevé que gobierne Clara Marina Brugada Molina, ex alcaldesa de Iztapalapa por Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista, con el 48.65% de los votos.

Clara Brugada es economista y política mexicana. Tiene una licenciatura en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Su carrera política la comenzó en 1980 con el movimiento social urbano “Unión de Colonos de San Miguel Teotongo”.

Puebla

Actualmente gobierna Sergio Salomón Céspedes Peregrina, político por Morena.

Según el PREP, se prevé que gobierne Alejandro Armenta Mier, senador y político por Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista, con el 55.15% de los votos.

Alejandro Mier es senador de la República con licencia. En 2018 y 2019 buscó ser candidato a la gubernatura de Puebla. En 2017 se unió a las filas de Morena tras militar en el PRI. Ha sido presidente municipal de Acatzingo, diputado local, director del DIF Estatal y secretario de Desarrollo Social.

Tabasco

Actualmente gobierna Carlos Manuel Merino Campos, administrador de empresas, piloto de aviación y político por Morena.

Según el PREP, se prevé que gobierne Javier May Rodríguez, ex diputado y político por Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista, con el 80.91% de los votos.

Javier Rodríguez fue presidente municipal, diputado local, senador de la República y ha ocupado diversos cargos en la administración federal. Se desempeñó como el primer dirigente estatal de Morena, partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Veracruz

Actualmente gobierna Cuitláhuac García Jiménez, profesor e ingeniero mexicano por Morena.

Según el PREP, se prevé que gobierne Norma Rocío Nahle García, ingeniera química por Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista, con el 58.19% de los votos.

Rocío Nahle fue senadora de la República y secretaria de Energía en el Gobierno de López Obrador. Cuenta con diplomados en Ingeniería Económica, Análisis Estratégicos e Ingeniería en Procesos Químicos por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Chiapas

Actualmente gobierna Rutilio Cruz Escandón Cadenas, abogado y político por Morena.

Según el PREP, se prevé que gobierne Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, abogado y político por Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista, con el 75.76% de los votos.

Óscar Ramírez es licenciado en Derecho por la Universidad Realista de México. Ha sido presidente municipal de Comitán, diputado federal, diputado local, secretario general de Gobierno y ocupó cargos en el PVEM estatal. Actualmente es senador de la República con licencia.

Guanajuato

Actualmente gobierna Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, abogado y político por el PAN.

Según el PREP, se prevé que gobierne Libia Dennise García Muñoz Ledo, abogada y política por PAN, PRI y PRD, con el 51.81% de los votos.

Dennise García es una abogada, escritora y política mexicana. Fue Secretaria de Desarrollo Social y Humano del Estado de Guanajuato ?del 10 de abril al 21 de noviembre de 2023. En la práctica privada ha ejercido como abogada litigante en materia civil y mercantil.

Jalisco

Actualmente gobierna Enrique Alfaro Ramírez, empresario, ingeniero civil y político por el Movimiento Ciudadano.

Según el PREP, se prevé que gobierne Jesús Pablo Lemus Navarro, empresario y político por Movimiento Ciudadano, con el 41.75% de los votos.

Pablo Lemus es un político, empresario y comunicador. Es licenciado en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y maestro en Finanzas por la Universidad Panamericana. Se convirtió en presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Jalisco, puesto que ocupó de 2008 a 2011.

Morelos

Actualmente gobierna Cuauhtémoc Blanco Bravo, exfutbolista y político por Morena.

Según el PREP, se prevé que gobierne Margarita González Saravia Calderón, empresaria y política por Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista, con el 48.77% de los votos.

Margarita Saravia es licenciada en Turismo por el Coneval, empresaria en el ramo del turismo y ex directora general de la Lotería Nacional. Junto con su familia, es propietaria del balneario Las Estacas, ubicado en el municipio de Tlaltizapán.

Yucatán

Actualmente gobierna Mauricio Vila Dosal, empresario, abogado y político por el PAN.

Según el PREP, se prevé que gobierne Joaquín Jesús Díaz Mena, maestro y político por Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista, con el 47.68% de los votos.

Joaquín Mena es licenciado en Administración de Empresas Turísticas y maestro en Administración Pública y Gobierno. Se ha desempeñado como súperdelegado de los Programas de Desarrollo del gobierno federal en Yucatán, como presidente municipal de San Felipe, diputado local y diputado federal en dos ocasiones.