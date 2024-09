Tapachula Desbordada por el Problema de la Basura

Varias esquinas de la ciudad se convirtieron en chiqueros.

*AUTORIDADES MUNICIPALES HAN SIDO INCAPACES DE GARANTIZAR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, POR LO QUE DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD ESTÁN INUNDADOS DE DESECHOS.

Tapachula, Chiapas 4 de Junio del 2024.- A la todavía Presidenta Municipal Interina de Tapachula, Panfila Gladiola Soto ya se le salió de las manos el problema de la recolección de la basura, y la ciudad se encuentra inundada de desechos en diferentes esquinas de la zona urbana, generando una gran contaminación y afectación a la población, y el problema se agrava debido a las intensas lluvias de la temporada.

Vecinos de diferentes calles y avenidas reportaron esta situación a rotativo el ORBE, quien se dio a la tarea de realizar un recorrido por la ciudad, constatando la problemática.

La Ciudadana Leylani “N” al ser abordada en la 6ª sur equina con 10 calle poniente, manifestó que la contaminación es muy delicada, en donde los camiones recolectores de desechos del Ayuntamiento Municipal de Tapachula no pasan. Así como los contenedores que las mismas autoridades locales habían instalado en algunas esquinas, fueron retirados sin explicación alguna.



1 de 6

Gracias a la denuncia de los mismos empleados de la Dirección de Limpia Municipal, se supo, que un buen número de contenedores de basura, se encuentran amontonados sobre la 3ª calle poniente y 10ª norte.Esta situación se complica, debido a que, con las intensas lluvias de la temporada, los desechos son esparcidos por las diferentes vialidades de la ciudad, y tapan las alcantarillas, así como dan una pésima imagen hacia los visitantes y turistas que llegan a la ciudad.Hace unos días, empleados del Ayuntamiento denunciaron que existe la sospecha de malos manejos en la Dirección de Limpia Municipal, ya que existen 12 camiones recolectores descompuestos desde hace varias semanas. Mientras que los camiones que aun sirven, no se les aplica el mantenimiento adecuado, además de que también hay la sospecha del robo de combustible porque no cumplen con las rutas que se les asigna en la geografía municipal, ya que no hay una adecuada supervisión. EL ORBE/Mesa de Redacción