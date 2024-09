Sin Energía Eléctrica Habitantes de la “5 de Febrero”

*Por Transformador Descompuesto.

Tapachula, Chiapas; 4 de Junio de 2024.- Comerciantes que tienen negocios en el centro de la ciudad, por la Central Norte, así como quienes habitan en la colonia “5 de Febrero”, han sufrido pérdidas ya que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sin previo aviso, los dejó sin el suministro de energía eléctrica por varios días.

Las señoras Ana Lilia González Gordillo y Matilde Moradillo Muñoz, quienes tienen sus hogares en la colonia “5 de Febrero”, denunciaron lo anterior, al tiempo de agregar que presentaron sus reportes ante la empresa suministradora de energía eléctrica, pero que no obtuvieron ninguna respuesta favorable.

En entrevista con el rotativo El Orbe, aseguraron que por comentarios de otras personas, les dijeron que no había luz porque se quemó un transformador, pero que no había en existencia en el almacén local para reemplazarlo hasta que llegara el repuesto de Oaxaca.

El caso es que desde el jueves de la semana pasada estuvieron sin energía eléctrica, lo que obligó a los dueños de negocios en el centro a rentar plantas eléctricas, pero en el caso de los hogares en la mencionada colonia han tenido que soportar el calor ya que no hay luz para el encendido de los ventiladores.

Las entrevistadas comentaron que, por la tarde y noche, se la han pasado en la banqueta de sus casas para refrescarse un poco, ya que al interior de las casas no se aguanta el calor. Sin embargo, dijeron que corren el riesgo de sufrir algún asalto a manos de un trasnochado delincuente.

Asimismo, criticaron la actitud de los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, ya que no se vio que hubiera una preocupación de parte de ellos con tal de resolver el problema de la falta de energía eléctrica, no obstante que todos los usuarios están al día con sus pagos por el suministro eléctrico. EL ORBE/Nelson Bautista