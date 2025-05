La Justicia es Pilar Fundamental Para el Funcionamiento de la Sociedad: Alejandra Suárez Rodríguez

*Participará en la Elección Judicial.

Tapachula, Chiapas 15 de Mayo del 2025.- “La justicia es importante porque es uno de los pilares esenciales para el funcionamiento de la sociedad en general. Y la administrativa, es la materia en la que yo me he desempeñado, también, de suma importancia, porque son todos los actos de gobierno”, manifestó en entrevista para rotativo EL ORBE, Vinicia Alejandra Suárez Rodríguez, abogada de profesión y candidata número once a magistrada del circuito administrativo por el vigésimo circuito.

Abordada vía remota, por el Lic. Enrique Zamora Morlet, destacó que en la actualidad viene recorriendo los diferentes municipios de Chiapas, llevando su mensaje y propuestas de trabajo a toda la población.

Apuntó que como ciudadanos estamos en cierta desventaja contra los actos de gobierno. Por eso es también necesario impartir justicia con esa calidad humana, sensibilidad, y ese sentido social, para que se aplique la protección de derechos humanos, la perspectiva de género, con otro enfoque; “para que cuando analices un asunto no veas un expediente frío, sino que veas a una persona que está acudiendo a la instancia judicial, a que se le reconozca ese derecho”.

Puso como ejemplo, cuando los ciudadanos acuden a una instancia de salud ya sea municipal, estatal o federal y no son atendidos. Es materia administrativa, y no hay que olvidar que está en la constitución el derecho a la protección a la salud, y si no se te brinda ese servicio, como ciudadano se puede acudir al juicio de amparo.

“Se te ataca tu vida, entonces nosotros tenemos que actuar y dictar un acuerdo y dictar una suspensión para que ese mecanismo se active en 24 horas, entonces la autoridad administrativa te tiene que proteger tu derecho, por eso nosotros somos muy importantes para la sociedad, porque regulamos que todos los actos de gobierno traten de resolverse de la manera más justa y equitativa tanto para el ciudadano, y también para la autoridad”, expuso.

Reconoció que en ocasiones los ciudadanos están en desventaja porque no saben qué hacer.

Otro tema que en ocasiones los ciudadanos no saben cómo solicitarlas, son las pensiones. Que también es un tema administrativo.

Vinicia Alejandra Suárez Rodríguez, subrayó que como candidata número once a magistrada del circuito administrativo, siempre en sus recorridos explica a los ciudadanos la importancia de la justicia, y sobre todo la materia administrativa, que es en la que ella se desempeña.

Yo quiero que la gente entienda eso, porque es importante la justicia y sobre todo la materia administrativa, que es en la que yo me desempeño y que a mí me apasiona”, apuntó.

Es por ello, que también en el marco de esta campaña, también ha expuesto lo valores como la honestidad, la lealtad y la honradez.

Con 19 años de experiencia en el Poder Judicial, la joven abogada, también es esposa y madre. Egresada de la Universidad Salazar Narváez. Originaria de Motozintla, Chiapas, hija de profesores. Y guarda un cariño muy espacial a la ciudad de Tapachula, porque es la ciudad donde estudio derecho.

Consideró que, si era necesaria la reforma judicial, y sobre todo se ha dado cuenta que también al momento de impartir, no solamente es necesario el conocimiento jurídico, también hay tener esa conciencia social, en donde las mujeres están desempeñando un rol importante, y un ejemplo es la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum. EL ORBE/ Mesa de Redacción.