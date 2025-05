Investigador Plantea la Construcción de un Centro de Manejo de Residuos en Tapachula

*Para Evitar la Quema Diaria de Cientos de Toneladas de Basura.

Tapachula, Chiapas, 15 de mayo de 2025. EL basurero municipal de Tapachula, lejos de ser un centro de manejo adecuado de residuos, se ha convertido en una amenaza ambiental y de salud para miles de personas. La constante quema de desechos, la falta de normativas en su operación y su ubicación en una zona vulnerable han generado una crisis que especialistas califican como urgente.

De acuerdo con el Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) unidad Tapachula, el sitio debería ser clausurado de inmediato. Raúl Cuevas González, técnico académico de la institución, advirtió que el basurero incumple con la Norma Oficial Mexicana 083, la cual establece parámetros claves para evitar la contaminación, como la distancia mínima de 500 metros respecto a cuerpos de agua.



1 de 3

Con una extensión de 44 hectáreas, el tiradero no solo recibe las 500 toneladas diarias de basura generadas en Tapachula, sino también residuos de municipios vecinos como Tuxtla Chico, Mazatán, Huehuetán y Huixtla. Esta acumulación de entre 600 y 700 toneladas al día incrementa el riesgo de emisiones tóxicas.Los procesos de descomposición de los residuos generan gases peligrosos como metano, dióxido de carbono y ácido sulfhídrico, altamente contaminantes y dañinos para la salud humana. A ello se suma la quema constante de basura, que libera humo con metales pesados y partículas finas que pueden causar enfermedades respiratorias graves.Vecinos de comunidades cercanas han denunciado olores intensos, presencia constante de humo en las mañanas y afectaciones en su salud. Pese a ello, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) no ha emprendido acciones concretas contra los responsables de su operación.Como solución, expertos sugieren fomentar la separación de residuos en origen, así como programas de reciclaje y compostaje. Sin embargo, advierten que la falta de voluntad política y la escasa conciencia ambiental son obstáculos para avanzar.El problema del basurero de Tapachula no es solo una falla técnica: es una emergencia ambiental que exige respuestas inmediatas. EL ORBE/Nelson Bautista