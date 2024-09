Funcionarios de Huixtla Cuidan Oficinas del IEPC

*Desatienden sus Labores en el Ayuntamiento

Huixtla, Chiapas; 4 de Junio de 2024.- Para sorpresa de muchas personas hoy martes 4 de Junio los funcionarios públicos de la Presidencia Municipal de Huixtla no estaban en sus puestos, ocasioEnando que la población no realizara sus trámites porque no había nadie quien los atendiera.

Dunia Ramírez, ciudadana huixtleca, en entrevista con el rotativo El Orbe, señaló que los colaboradores del ayuntamiento en lugar de estar en su lugar de trabajo, estaban en las inmediaciones del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), pendientes o vigilando el conteo de votos que se realizaba en ese lugar.

Explicó que la razón es porque no están de acuerdo con los resultados de las votaciones para la Presidencia Municipal, pero no se pusieron a pensar que su trabajo está en la alcaldía y no el IEPC



Lo malo, dijo, es que por estar rondando el IEPC se olvidaron de la población, que requiere de atención en los diversos trámites que realizan ante las autoridades.La entrevistada señaló que casualmente pasó por la calle donde está el IEPC, y que fue ahí cuando alcanzó a ver que en el lugar andaban la encargada de la recolección de basura, la persona que se encarga de la comunicación social, entre otros funcionarios municipales.Dijo que no se debe de mezclar el trabajo con la política y menos si se trata de funcionarios de un ayuntamiento, pues parece que ellos están acá cuidando el conteo, ya que la votación no le favoreció a Morena, y dejaron desamparada la presidencia municipal. EL ORBE/Nelson Bautista