Crean Centro Libre Para Erradicar la Violencia Hacia las Mujeres

Ofrecerá Atención Integral, Promoción de sus Derechos, así Como Prevención y Atención de la Violencia de Género

Los Centros LIBRE Tendrán Presencia en 52 Municipios de la Entidad

Tapachula, Chiapas 24 de Junio del 2025.- Como parte de los compromisos de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el gobierno federal anunció la creación de 678 Centros Libre para las Mujeres (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación) en las 32 entidades federativas del país, los cuales ofrecerán atención integral para las mujeres, promoción de sus derechos, el impulso de su autonomía, así como la prevención y atención de la violencia de género.

Uno de esos centros, se encuentra en la ciudad de Tapachula, como punto estratégico para el desarrollo de este importante proyecto. Así como tendrá presencia en un promedio de 52 municipios de la entidad. En donde también ha sido de vital importante el impulso y apoyo del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar.

En entrevista exclusiva para rotativo EL ORBE, Yazuri Mendoza Citalán Jurídico del Centro Libre para Mujeres y Karla Giselle Conde Argüello representante y cargada de difundir este proyecto; explicaron la importancia de este centro, ya que se trata también de darles todas las herramientas a las féminas, con cursos, talleres y capacitaciones para que se vayan empoderando, y también logren autonomía.

Aseguraron que este espacio servirá para fomentar la labor de las mujeres y fortalecer las redes comunitarias. Por lo que también estarán visitando diferentes colonias y comunidades de la geografía local.

En una amena charla con el Lic. Enrique Zamora Morlet Coordinador General de Rotativo EL ORBE, las representantes de dicho proyecto, destacaron que una de sus prioridades, es que las mujeres se sientan acompañadas y protegidas.

“Buscamos poder hacer concientización de que la violencia no es buena, ni en la familia, ni en el noviazgo, ni en ningún momento. En ninguna parte, hay que decirlo, no es buena la violencia, como tú le decías ahorita, hay que inculcarle a las niñas y a los niños que son la parte fundamental de todo desarrollo en un estado o nación”, señalaron.

Es por ello que también se han acercado a las instituciones educativa, con el objetivo de concientizar a los alumnos como primera instancia, mostrándoles el “violentometro”, donde se maneja desde un grito, un empujón, un celo, una cachetada, y hasta el más alto que sería un feminicidio.

Cuestionadas sobre donde están las oficinas en Tapachula, informaron que en la 17 calle oriente entre central y segunda avenida norte, en donde se esta atendiendo al público en general, pero en particular a las mujeres.

Así como atienden a niñas, niños y adolescentes. Así como también a personas en contexto de movilidad.

Agregaron que, como parte de este proyecto, mantienen una coordinación con instancias de los tres órdenes de gobierno, por lo que invitaron a la población a acercarse al Centro Libre para las Mujeres en Tapachula. EL ORBE/ Mesa de Redacción.