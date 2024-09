Llegan a Tapachula Migrantes de Todo el Mundo

*LA FRONTERA SUR CONTINÚA SIENDO EL EPICENTRO DE LA OLEADA DE EXTRANJEROS PROVENIENTES DE OTROS CONTINENTES.

Tapachula, Chiapas; 12 de Junio del 2024.- El flujo migratorio ha disminuido en la región de la frontera sur de México, a pesar de ello por esta zona cruzan familias de los lugares más recónditos del mundo, de otros continentes, algo que anteriormente no se observaba.

Lo anterior fue dado a conocer por Miguel Reyes del Pino, gerente del Hotel Fénix, quien explicó que en las últimas semanas han cruzado por esta zona fronteriza, familias que vienen de China, Malasia, Ucrania, de todos lados.

“Es increíble, la verdad es que he visto gente por ejemplo de Sudáfrica, gente de Emiratos Árabes, de Japón. A veces llama un poco la atención que vengan de lugares como Uzbekistán, Kazajistán, etcétera”, apuntó.

El empresario de la localidad, manifestó que estos casos son migrantes que tienen la posibilidad de pagar un hospedaje, en lo que esperan sus trámites migratorios. Sin embargo, su paso por esta zona fronteriza es muy rápido, ya que no tardan ni siete días.

Consideró que esta variación de la migración, en donde se ve a familias y personas de una gran diversidad de naciones, es por diversos problemas, como la inseguridad, que no es una situación exclusiva de México y Centroamérica, sino de muchas partes del mundo.

“Hay una serie de fenómenos e intereses diferentes, aunque seguramente hay intereses políticos de gobiernos por movilizar gente, porque a veces no te explicas cómo algunos grupos, vienen con esa facilidad, y a veces pues son volúmenes de gente muy grandes, entonces llama la atención, esto no puede ser que se muevan con sus propios recursos nada más”, concluyó. EL ORBE/JC.