Maestros Intensifican Protestas en Diversas Entidades del País

En la CDMX amagaron con instalar un plantón en el AICM; en Tapachula marcharon del Parque Bicentenario al Parque Central “Miguel Hidalgo”.

Mérida, Yuc.;23 de Mayo.- Maestros yucatecos que mantienen un paro laboral desde el 15 de mayo, tomaron la calle 61 frente al Palacio de Gobierno, donde volvieron a exigir mejores condiciones laborales con un incremento salarial del 100 por ciento, la abrogación de la Ley del ISSSTE y del ISSSTEY y un aguinaldo de 90 días.

Este viernes, los profesores integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) partieron de distintos puntos del Centro Histórico de Mérida para congregarse frente a la sede del Ejecutivo Estatal.

En esta manifestación, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) tuvo que implementar un operativo vial ya que los docentes obligaron al cierre de varias calles del centro de la ciudad.

«Si no tenemos una respuesta positiva el día de hoy, esto no va a parar; hoy instalamos casas de campaña frente al Palacio de Gobierno. Exigimos respuestas a nuestras demandas» advirtieron.



«El paro continuará indefinidamente mientras no se establezca un acuerdo con las autoridades», señaló Víctor Enríquez, representante de la Comisión Negociadora.Indicó que el cierre de la calle 61, frente al Palacio de Gobierno, se mantendrá hasta el próximo domingo.Además de la CNTE, en la protesta también participaron trabajadores del Colegio de Bachilleres y de instituciones de nivel superior, sumando más de 12 mil empleados en paro.En tanto, en Valladolid se realizó una marcha a una semana de haber iniciado el paro laboral; posteriormente los docentes acordaron instalar más tiendas de campaña frente al Palacio Municipal y mantener cerradas la calle principal.En Tizimín, un grupo de profesores de la CNTE se mantiene instalado en la calle 51 frente al Palacio Municipal desde el 15 de mayo; este viernes realizaron una marcha en la que refrendaron su rechazo hacia la Ley del ISSSTE del 2007 y a la reforma educativa.Chiapas.Docentes de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, (SNTE), bloquearon este viernes la carretera de cuota de San Cristóbal de las Casas a Tuxtla Gutiérrez.Los maestros adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), se manifestaron para exigir la abrogación de la reforma del ISSSTE de 2007.Juan Pérez López, dirigente regional magisterial, dijo que el bloqueo inició después de las 9 de la mañana como parte del plan de acción nacional diseñado por la CNTE.Afirmó que en la conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum salió con el mismo discurso sin atender la demanda principal del magisterio; es decir, recalcó, en el gobierno «hay oídos sordos, no quieren escuchar».Los maestros, enfatizó, demandan además que se abrogue la reforma educativa de los expresidentes Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.Sobre la cancelación de la reunión programada para este viernes en Ciudad de México entre Sheinbaum y la dirigencia de la CNTE, Pérez López dijo que «es una burla para el pueblo de México».«Queremos que cumpla su palabra porque el pueblo votó por ella y le dio su confianza», recalcó el representante sindical.Minutos antes de las 11 de la mañana acudieron a la zona del bloqueo 15 policías estatales que pidieron a los inconformes que abrieran la circulación. Los maestros no aceptaron, así que los uniformados se replegaron y se fueron.Los docentes señalaron que aunque temen que los policías podrían volver para desalojarlos, mantendrán el bloqueo carretero.SunContinúan Movilizacionesdel Magisterio en TapachulaTapachula, Chiapas 23 de Mayo del 2025.- Cientos de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de la región costa-grande, volvieron a marchar por las principales calles de la ciudad de Tapachula, para exigir al gobierno federal el cumplimiento del pliego petitorio.A ocho días de haber iniciado el paro magisterial, los docentes se volvieron a concentrar este viernes en el parque del Bicentenario, para posteriormente dirigirse a las 6ª avenida norte y culminar con una manifestación en el parque central Miguel Hidalgo.Estas acciones, como parte de la movilización nacional que realizan los docentes en la Ciudad de México, con los integrantes de la SNTE-CNTE, en donde esperan sostener una reunión de trabajo con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.Ervin Herrera Estudillo responsable de la caja de ahorro, reiteró que seguirán exigiendo la abrogación de la ley del ISSSTE 2007; la abrogación de la ley educativa; el cambio del régimen de pensiones y el cien por ciento de aumento al salario.Los manifestantes, también acudieron a respaldar a una comitiva de 42 maestros que viajarán a la ciudad de México, para reforzar el campamento y paro en el zócalo de la capital del país.Los manifestantes, también anunciaron nuevas acciones de protesta (bloqueo boteo) para el lunes 26 de mayo a las 9:00 horas de la mañana, en los siguientes puntos: Kilómetro 10 carretera Tapachula-Tuxtla Chico; Ejido viva México carretera Tapachula-Huixtla. Así como en el tramo carretero Huixtla -Villacomaltitlan. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.