Presidenta Sheinbaum se Compromete a Supervisar Abasto de Medicamentos

Siguen Abiertas las Inscripciones al Concurso

Binacional México Canta por la Paz: CSP

Ciudad de México, 23 de mayo de 2025.- El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura, informa que, las inscripciones al concurso binacional México canta por la paz y contra las adicciones, para jóvenes entre 18 y 34 años, continúan abiertas hasta el próximo 30 de mayo, a través de la página www.mexicocanta.gob.mx. A la fecha se han registrado 10 mil 415 personas: 8 mil 17 mexicanos y 2 mil 398 de Estados Unidos.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó la participación de jóvenes de ambos países y reiteró su llamado para que sean cada vez más quienes participen en el concurso México canta por la paz y contra las adicciones, el cual, recordó, tiene como objetivo impulsar la música mexicana con nuevas narrativas que no hagan apología de la violencia.

“Es una acción colectiva, cultural, para promover la canción mexicana y al mismo tiempo para cambiar la narrativa de la apología de la violencia en la música. Yo creo que va a tener mucho impacto no solamente por la participación; más de 10 mil ya se inscribieron, en México y en Estados Unidos”, comentó.

Recordó que no está de acuerdo con la prohibición a ningún género musical; sin embargo, dijo, la finalidad del concurso es promover la paz y el amor.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, detalló que en México los jóvenes inscritos, son en su mayoría de 10 entidades: el Estado de México con una participación del 26.03 por ciento, la Ciudad de México del 23.94 por ciento, Jalisco con el 8.39 por ciento, Puebla con el 7.12 por ciento, Nuevo León con el 5.13 por ciento, Guanajuato con el 4.15 por ciento; Veracruz con el 4.12 por ciento, Baja California con 2.78 por ciento, Michoacán con el 2.48 por ciento y Chihuahua con el 1.36 por ciento.

Mientras que de Estados Unidos se han inscrito: California con 28.94 por ciento, Texas con 21.64 por ciento, Carolina del Norte con 7.26 por ciento, Illinois con 6.55 por ciento; Washington con 5.88 por ciento, Oregón con 5.42 por ciento, Georgia con 5.21 por ciento, Utah con 5.13 por ciento, Arizona con 4.8 por ciento y Nueva York con 3.84 por ciento.

Precisó que de entre las y los jóvenes que se han registrado, 5 mil 543 han aplicado a la categoría de cantautores, 2 mil 406 para intérpretes y 2 mil 466 como autores. Además, 61 por ciento tiene entre 24 a 29 años; 21 por ciento entre 30 a 34 años y 18 por ciento entre los 18 y 23 años.

Puntualizó que una particularidad del concurso México canta por la paz y contra las adicciones es que las juventudes participen en los géneros que gusten, por lo que, al momento se han inscrito 2 mil 450 piezas musicales de banda, 2 mil 336 de norteño y mil 169 de otros géneros, entre otros. Aunado a que se han presentado fusiones con pop, con rock, con rap, hip-hop, reggae, jazz, country y electrónica.

Recordó que una vez que cierren las inscripciones el 30 de mayo, del 31 de mayo al 4 de julio se realizará una primera selección, a través de la plataforma, en la que se elegirán a los primeros 365 jóvenes: 10 por estado de la República mexicana y 15 por región de Estados Unidos. Posterior a ello la selección estatal será del 5 de julio al 8 de agosto y a partir del 17 de agosto será de forma regional y presencial que podrá verse a través de los medios públicos cada domingo. Boletín Oficial

Sheinbaum se Compromete a

Supervisar Abasto de Medicamentos

Ciudad de México; 23 de Mayo de 2025.- Julio Menchaca, gobernador de Hidalgo, informó que en la reunión que Gobernadoras y Gobernadores de Morena sostuvieron este viernes con la presidenta Claudia Sheinbaum le externaron su preocupación por el abasto de medicamentos en el programa IMSS Bienestar.

En breve reunión con medios, el Gobernador hidalguense informó que la Presidenta de la República hizo el compromiso de visitar a cada una de las entidades federativas que están dentro de este programa para personalmente revisar sus avances.

«¿Hubo alguna preocupación o alguna petición que externaron los gobernadores?», se le preguntó.

«Sí, sí, sobre todo lo relacionado con los medicamentos. Es un tema que están atendiendo, pero que en cada entidad federativa nos está presionando», respondió.

En entrevista aparte, Carlos Ulloa, nuevo director de los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), anunció que hará un recorrido por hospitales y clínicas para garantizar el abasto de medicamentos.

«La idea es garantizar el medicamento, el objetivo común entre todos los directores y todos los sistemas de salud es que la derechohabiente tenga en la mano al medicamento, es nuestro gran reto».

«¿Ya no habrá retrasos?», se le cuestionó.

«No, no, no debe de haber, esas condiciones en el nuevo contrato, abasto calidad y precio», dijo. SUN