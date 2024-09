Migrantes se Enferman en Campamento del Río Suchiate

Los más Afectados son Niños y Mujeres.

*VIVEN A LA INTEMPERIE EN CASAS DE CAMPAÑA PROVISIONALES, Y SIN ATENCIÓN DE LAS AUTORIDADES MIGRATORIAS.

Suchiate, Chiapas; 22 de Junio del 2024.- Decenas de niños migrantes de diversas nacionalidades que viajan con sus familias, y que en este momento viven en un campamento provisional, a la orilla del río Suchiate, en esta localidad del mismo nombre, en la frontera sur de México, se encuentran enfermos, sin que autoridad alguna los apoye.

Llevan viviendo en condiciones infrahumanas, rodeados de contaminación y aguantando las inclemencias del tiempo. Por lo que ya presentan cuadros de tos, gripa, enfermedades gastrointestinales y otros padecimientos.

En un recorrido que realizaron las cámaras de este rotativo, se pudo constatar el intenso flujo migratorio que continúa llegando a territorio mexicano procedente de Guatemala.

Los extranjeros siguen ingresando a territorio nacional utilizando las balsas y se quedan descansando en las márgenes de este afluente, en donde han montado un campamento provisional, ahí viven en condiciones muy deplorables.



Está sábado, de nueva cuenta, cientos de familias ya se concentran en el municipio fronterizo de Suchiate, y se organizan para partir en las próximas horas en caravana con destino a la Ciudad de Tapachula, caminando por toda la carretera Tapachula-Suchiate, en donde se exponen a las altas temperaturas, así como a las fuertes lluvias de la temporada.Algunas familias de extranjeros llevan en el campamento provisional semanas, y otros más meses. Son personas de muy escasos recursos económicos, quienes están a la espera de tramitar su solicitud de refugio o asilo con las autoridades mexicanas, en esta localidad.En entrevista, Yonathan “N” de nacionalidad venezolana, asegura que cientos de familias de diversas nacionalidades se encuentran varadas en este lugar y no tienen recursos económicos. Por eso muchos han decidido hacer tiempo en lo que buscan la manera de obtener recursos para continuar su camino.Denunció que todos los días el Instituto Nacional de Migración envía a esta zona, un promedio de cinco autobuses por la tarde y otros cinco en la madrugada, para supuestamente transportar a los migrantes a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Sin embargo, aseguró que les cobran “150 dólares a cada extranjero”, lo cual muchos no lo pueden pagar, por lo que se han quedado en este campamento.Yonathan “N” señaló que el trato hacia los extranjeros no es parejo, sobre todo porque hay presuntos actos de corrupción por parte de las autoridades migratorias mexicanas, en donde solo abordan los autobuses quienes pagan, y solo aquellos que traen dinero pueden ser trasladados hasta en avión al centro o norte de México. EL ORBE/Ernesto L. Quinteros