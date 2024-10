Primera Reunión de ERA con la Próxima Legislatura Chiapaneca

Presentará Iniciativas a Favor de Chiapas

Como parte del avance de las acciones para la construcción de la nueva era en Chiapas, el gobernador electo, Eduardo Ramírez Aguilar, sostuvo una reunión estratégica con las y los diputados estatales electos, donde resaltó el compromiso del nuevo gobierno con el pueblo chiapaneco.

Recibido por los diputados electos, Luis Ignacio Avendaño y Getsemaní Moreno Martínez, Eduardo Ramírez comentó que una vez que haya tomado posesión como gobernador constitucional, en el mes de diciembre, enviará un paquete de iniciativas al Congreso estatal, entre las que destacará reformas a favor de la agenda progresista y las minorías, como: el bienestar animal y la agenda LGBTTTIQ+.

«Voy a entrar de fondo, no mentí a nadie, lo dije públicamente, quiero legislar para las minorías y tenemos que entrar con la parte de la agenda de LGBTTTIQ+, es importante legislar sobre ello”, explicó.

Durante el encuentro, el gobernador electo enfatizó que estas reformas y proyectos son parte de una estrategia programada, que no se rige por la popularidad sino por la profundidad de los temas, buscando siempre el respeto y la legitimidad en las decisiones gubernamentales.

“Los tiempos en Gobierno, te alcanzan, por eso todos estos días me estoy enfocando en generar y tener los 100 primeros días de gobierno y así, tener un gobierno que responda de manera inmediata”, agregó.

Para finalizar, Eduardo Ramírez subrayó la importancia del respeto a la división de poderes y aseguró que trabajará de manera coordinada con las y los diputados electos, respetando la autonomía legislativa para asegurar que las decisiones sean producto de un diálogo abierto y constructivo entre el poder Ejecutivo y Legislativo, ponderando el bienestar y progreso de las y los chiapanecos.

La reunión contó con la participación de legisladoras y legisladores electos, comprometidos con el desarrollo y bienestar de Chiapas, quienes se mostraron dispuestos a colaborar con el nuevo gobierno estatal para alcanzar los objetivos planteados.