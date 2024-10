Llama REC a su Gabinete a Seguir Trabajando con Compromiso

Para Entregar una Administración Ordenada.

En la reunión quincenal con integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas sostuvo que, aunque queden menos de cinco meses para concluir esta administración, es tiempo suficiente para cerrar con éxito la consolidación de la transformación de la vida pública de Chiapas, por lo que reiteró el llamado a las y los titulares de las dependencias estatales a no bajar la guardia y mantener firme el compromiso de trabajar con entusiasmo, responsabilidad y amor al pueblo, en la atención de las necesidades más urgentes.

“Tenemos suficiente tiempo para seguir trabajando y actuando con toda la energía a favor del bienestar del pueblo. No hay pretextos, tenemos que realizar nuestras actividades como siempre, hasta concluir el último día de la administración. Ese fue el compromiso que hicimos con el pueblo y debemos de seguir como si fuera el primer día; esa misión no debe fallar, porque nosotros hemos estado al frente gracias a la confianza de todas y todos los chiapanecos”, expresó.

Pidió a las y los servidores públicos a no demorar con los requerimientos jurídicos que exigen las instituciones hacendarias y financieras, y a hacer uso de las herramientas correspondientes para cumplir con la entrega de documentos y reintegración de recursos, con el objetivo de concluir una administración pública ordenada, transparente y eficiente.

Por su parte, la secretaria de Hacienda, María Esther García Ruíz, pidió a las y los titulares a contribuir en la revisión de registros y actualización de cifras del presupuesto de egreso del 2024, a fin de cerrar la administración de manera puntual y transparente.

De igual forma, dio a conocer que se modificaron los lineamientos generales para la administración de los recursos humanos adscritos a la administración pública estatal, que les permite atender sus asuntos de carácter personal, ya que cuentan con seis días de permisos económicos.

En ese marco, el mandatario externó su satisfacción al constatar que, gracias a que se cuenta con un gran equipo de salud, se ha actuado de manera inmediata para atender los llamados de urgencias médicas, así como en protección civil, quienes están atentos a todo lo que se requiere en esta materia, sobre todo ante la temporada de lluvias.



El secretario de Salud, Francisco Mariscal Ochoa, señaló que debido a que los accidentes son la tercera causa de ingresos a servicios de urgencias, se impulsa el proyecto del Centro de Gestión de Pacientes de Atención a Urgencias Médicas, el cual estará conformado por la Unidad de Inteligencia Epidemiológica en Salud, el Centro Regulador de Urgencias Médicas y el Centro Coordinador Estatal para la Unidad de Gestión y Coordinación de Pacientes.Explicó que dicho Centro estará ubicado en el Instituto de Salud del Estado, donde se brindará atención médica, análisis clínicos y monitoreo las 24 horas, todos los días. Contará con un coordinador médico de emergencia, sala de regulación, sistema de comunicación, pantallas para monitoreo, tres ambulancias de traslado para la atención prehospitalaria y técnicos en urgencias médicas en las ambulancias.Tras recalcar que la protección civil es un derecho humano, el secretario de Protección Civil en Chiapas, Luis Manuel García Moreno, dijo que se capacita en este rubro a los pueblos originarios, especialmente, a los hablantes de tsotsil. Detalló que todo el contenido del curso se puede encontrar en la página oficial de la Secretaría de Protección Civil, así como llevar a cabo esta capacitación a través de un celular o computadora.En materia de deporte, Escandón Cadenas felicitó a las y los atletas chiapanecos que han puesto en alto el nombre de Chiapas al demostrar su capacidad profesional en las distintas competencias deportivas, sobre todo al igualar en la historia del record de las medallas de oro en los Nacionales Conade. De igual manera, reconoció el respaldo y apoyo que se brinda a las y los jóvenes, mediante el Instituto de la Juventud.En ese tenor, la directora del Instituto del Deporte, Tania Robles Velázquez, informó que en los Nacionales Conade 2024, Chiapas igualó al mejor resultado en medallas de oro de la historia del estado, con 27 preseas; asimismo, se obtuvieron 18 de plata y 23 de bronce.Además, mencionó que, con el objetivo de contribuir en la reconstrucción del tejido social en el municipio de Tila, en colaboración con la Secretaría General de Gobierno se realizó un torneo de futbol de 6×6, donde compitieron niños de diferentes municipios, y se conformó la selección que representará a Chiapas en los Juegos Nacionales Populares, en Oaxaca.El encargado del Instituto de la Juventud, Ángel González Narváez, informó que en este sexenio, se han entregado más de 10 millones de pesos en becas, lo que ha permitido que dos jóvenes trabajen en la NASA, y una realice su doctorado en la Universidad de Inglaterra. Señaló que tan sólo de junio a julio de este año, se otorgaron 13 becas en licenciatura con apoyo del cien por ciento, equivalente a más de 720 mil pesos, teniendo un impacto en más de 20 municipios.Por otra parte, el gobernador informó que tras el cierre del ciclo escolar 2023-2024, las autoridades educativas se preparan para el próximo periodo, en el que se trabajará con la misma energía para atender la educación de la niñez, adolescencia y juventud de cerca de 23 mil planteles.Al respecto, la secretaria de Educación, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, expuso que este 16 de julio, concluyeron de manera satisfactoria el ciclo escolar 2023-2024, los más de un millón 871 mil 142 estudiantes y los 92 mil docentes y personal administrativo de 22 mil 741 escuelas de los tres niveles.Resaltó que en este periodo se distribuyeron 7 millones 900 mil libros de textos gratuitos; se realizó la contratación de mil 751 docentes de nuevo ingreso, así como de 990 administrativos, personal de apoyo y asistencia escolar. Destacó la participación de 30 mil maestros y maestras en el proceso de actualización y formación docente; y con base a la valoración diagnóstica, se generaron resultados importantes, al cerrar con la participación de 7 mil 923 escuelas y 450 mil estudiantes.