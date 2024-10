Pedirán Sentencia Ejemplar por Muerte de Niña que Sufría Maltrato

*Activistas Exigen 50 Años de Prisión Para los Culpables.

Tapachula, Chiapas; 17 de Julio de 2024.- La Asociación Civil por la Superación de la Mujer, y que también defiende los derechos adolescentes, de niñas y niños, manifestó que continúa dando seguimiento al caso de la niña que perdió la vida en una colonia del centro de la Ciudad de Tapachula, y que presuntamente sufría maltrato por parte de su madre adoptiva, en donde esperan un castigo ejemplar por el delito de infanticidio, cometido por una exfuncionaria de la Fiscalía.

En entrevista, Elsa Simón Ortega, fundadora y dirigente de dicha organización en esta Ciudad, destacó que confían ampliamente en la Fiscalía de Chiapas y en el Poder Judicial para que se aplique una sentencia ejemplar en este caso.



La también abogada destacó que como mínimo esperan una sentencia de “50 años de prisión” o más, ya que han dado seguimiento a este penoso caso, en donde se le debe hacer justicia a la niña de aproximadamente diez años de edad, quien según testigos, sufría mucho maltrato a manos de su madre adoptiva. Hechos que causaron consternación entre la población tapachulteca, al enterarse de algunos detalles del maltrato que sufría la menor.“Se le está dando seguimiento y en ningún momento eso va a quedar impune, sobre todo que fue una funcionaria pública, pero el proceso sigue, ella ya está en proceso, estamos pendientes, nada más de que pues el juez dé una sentencia, pero yo creo que va a haber una sentencia ejemplar por haber sido funcionaria pública y pues no se vale, era una niña, así que eso tengan por seguro que va a haber una buena sentencia”, expuso enfática.Cuestionada sobre si existía algún familiar de la niña, la dirigente social dijo que no. Sin embargo, insistió que como defensores de los derechos de mujeres, niñas y niños le están dando seguimiento al caso.Elsa Simón Ortega agregó que todo caso que sepa la población, donde hay maltrato de niñas, niños, adolescentes y mujeres, es importante que denuncien, no se van a meter en problemas, la autoridad es la que hace el trabajo de investigación y pueden solicitar información en el teléfono 962-62-250-08. EL ORBE/ JC