Presidencia Municipal de Cacahoatán se Cae a Pedazos

Ante la Falta de Mantenimiento, el inmueble presenta deterioro y filtraciones.

Cacahoatán, Chiapas 11 de agosto de 2024.- El edificio de la Presidencia Municipal de Cacahoatán, se encuentra en pésimas condiciones, y en algunas oficinas el falso plafón está a punto del colapso, lo cual evidencia la falta de mantenimiento por parte de funcionarios de la actual administración municipal.

De igual forma, hay denuncias de que los actuales funcionarios locales, encabezados por el Presidente Interino de esta localidad, presuntamente se autoasignaron salarios muy elevados.

Sobre este tema, el licenciado, Oswaldo Arriola Barrera, ex alcalde de este municipio, manifestó que es lamentable esta actitud por parte de las actuales autoridades, quienes tienen la obligación de darle mantenimiento adecuado a las instalaciones, a través del Programa de Inversión Municipal.



Aceptó que está por concluir la administración municipal que encabeza el señor Anán López Sandoval, pero que en estos días que le quedan, puede darle un giro al palacio municipal el cual requiere mantenimiento adecuado, lo mismo que otras instalaciones que corresponden.En entrevista con el rotativo El Orbe, señaló que la crisis que vive el actual ayuntamiento es palpable, como por ejemplo el techo de algunas oficinas que están en mal estado, el dispensario médico municipal, donde las sillas están rotas, no hay climas ni ventiladores y lo que es peor, no hay medicamentos para la atención de enfermos.Insistió en que recursos hay suficientes, ya que Cacahoatán, luego de ser elevada de Villa a Ciudad, creció su presupuesto por parte del gobierno estatal. Lo que pasa es que no hay planificación y en lugar de promover servicios de calidad, lo que hicieron es elevar los salarios de autoridades, asesores y hasta para los “aviadores”.Por eso hizo un llamado a las autoridades correspondientes que mantengan en condiciones la casa del pueblo cacahoateco. EL ORBE/Nelson Bautista.