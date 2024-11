Carretera Costera Convertida en un Auténtico Peligro Para los Automovilistas

* GRUPOS DE MIGRANTES RECORREN FRECUENTEMENTE LA VIALIDAD SIN NINGUNA PRECAUCIÓN, LO QUE HA PROVOCADO VARIOS ACCIDENTES.

Tapachula, Chiapas; 14 de Agosto del 2024.- La Carretera Costera del Pacífico en el tramo Tapachula – Arriaga se ha convertido en un auténtico peligro, ya que a lo largo de la misma caminan migrantes formados en caravanas, poniendo en riesgo la integridad física de cada uno de ellos, pero también de los automovilistas.

Nicolás Castañeda Javier, Presidente de Canacintra Tapachula, en entrevista con rotativo EL ORBE, señaló que apenas la semana pasada, un poco antes de llegar a la población de Tonalá, un pesado tráiler se accidentó y se salió de su carril cuando el chofer trató de esquivar a unos migrantes.

El peligro es en toda la carretera, apuntó, ya que los grupos de migrantes no caminan en orden, y al atravesar la cinta asfáltica de un lado y otro es cuando ponen en riesgo la circulación de vehículos y derivado de ello se han escenificado varios accidentes.

El líder de Canacintra opinó que el Gobierno Federal debe agilizar sus estrategias de atención a los migrantes, con la entrega de documentos de manera pronta y expedita, a modo de que los migrantes no tengan necesidad de caminar por las carreteras como lo hacen ahora.

Y es que, dijo, no solo se trata de los riesgos de accidentes, sino también porque en ocasiones los mismos migrantes bloquean el paso en la carretera ya mencionada, causando afectaciones a la población en general.

Por eso, insistió, urge que la atención a los migrantes por parte del Instituto Nacional de Migración (INM), de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y de otras dependencias más, debe ser ágil para que los interesados no tengan que estar varados por mucho tiempo en esta ciudad.

Por último, comentó que en Canacintra siempre han pugnado porque haya una mejor atención a los migrantes que solicitan asilo porque con ello se evitan aglomeraciones engorrosas en la ciudad y también se evitarían accidentes en las carreteras. EL ORBE/Nelson Bautista