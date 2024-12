“Vamos a Seguir Apoyando al Sureste de México y al Pueblo Maya”: Claudia Sheinbaum

Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, a 07 de septiembre de 2024.- ‘’Vamos a seguir apoyando al sureste de México y al pueblo Maya, eso no se nos va olvidar nunca’’, fue el compromiso de la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, durante la inauguración del Museo Histórico de la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo, presidida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, donde refrendó su promesa de dar continuidad a las obras y proyectos que han impulsado el desarrollo de esta zona de México, como es el caso del Tren Maya.

“Vamos a dar continuidad al Tren Maya también, porque tiene que culminar todo el tren de pasajeros. Y ahora, ya le pedimos a los ingenieros militares que nos ayuden para que el Tren Maya también sea un tren de carga que vaya por toda la península; y su conexión con otros trenes que ya vamos a hacer, el Interoceánico que ya existe y otros trenes que ahora vamos a hacer también para el norte de la República”, puntualizó.

Al respecto, aseguró que el Tren Maya es una enseñanza más del Presidente López Obrador, pues aseveró que obras de infraestructura como los trenes de pasajeros son muestra de que el modelo de gobierno de la Transformación, funciona y genera bienestar a los mexicanos y las mexicanas.

“Fíjense qué hermoso cómo llegamos a Carrillo Puerto, nada menos y nada más que en una hazaña hecha en estos seis años: el glorioso, el maravilloso Tren Maya que llega hoy a Carrillo Puerto; hecho con las manos de decenas de miles de trabajadores, trabajadoras, ingenieros militares y un hombre que nos ha enseñado que cuando hay convicción, corazón, lo imposible se hace posible, el mejor Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador”, agregó.

Por lo anterior, aseguró que los próximos años se trata de consolidar y profundizar la Cuarta Transformación de la vida pública de México, lo cual significa seguir impulsando proyectos a favor del desarrollo, pero también quiere decir abrir las puertas a la igualdad para todas y todos.

“Se ha transformado nuestro país, no solamente vamos a dar continuidad a la Transformación, sino que también, por primera vez, en 200 años llegamos todas las mujeres mexicanas a la Presidencia de la República; porque no llego sola, llegamos todas”, subrayó.

Durante la Inauguración del Museo Histórico de la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, Claudia Sheinbaum refrendó su compromiso a favor de la Prosperidad Compartida, por lo que puntualizó que en su gobierno continuarán los Programas del Bienestar creados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, los cuales se convertirán en derechos al incluirse en la Constitución.

“Vamos a darle continuidad también a todos los Programas de Bienestar: Al programa de adulto mayor, adulta mayor, a la pensión; al apoyo a los jóvenes de preparatoria; ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’ (…) Y el programa ‘Sembrando Vida’ que vamos a darle continuidad. Y todos los programas que van a ser parte de la Constitución de la República, para hacerlos derechos del pueblo de México”, comentó.

Además, agregó que a los Programas del Bienestar se añadirán tres nuevos apoyos: La pensión para mujeres de 60 a 64 años; la beca universal para niños y niñas de preescolar a secundaria de escuelas públicas y el programa de salud casa por casa para los adultos mayores.

“Como lo dije aquí cuando estuve en campaña, vamos a tener el programa de apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad (…) Vamos a hacer universal las becas a todas las niñas y niños de preescolar, de primaria y de secundaria. Y vamos también a llevar casa por casa la salud, a todas y todos los adultos mayores. Vamos a contratar médicos, enfermeras y van a ir casa por casa cuidando a las y a los adultos mayores”, informó. Boletín Oficial