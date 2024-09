Con Intensa Protesta e Irrupción en el Senado Legisladores Discutieron Reforma Judicial

Senadores tuvieron que sesionar en la Casona Xicoténcatl como sede alterna, debido a la violenta irrupción de los manifestantes en el Senado. Al cierre de la edición, la reforma seguía

Ciudad de México, septiembre 10.- En una sede alterna y con la advertencia de que se expidió el acta de defunción de la democracia mexicana, la aplanadora de Morena, PT y PVEM, al que se sumó Miguel Ángel Yunes Márquez (PAN), avaló la minuta de la reforma constitucional en materia judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por la vía del fast track y en una doble sesión para la primera lectura y la denuncia del coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, por la detención ilegal y persecución judicial por parte del gobierno de Layda Sansores, de su correligionario, el senador campechano Daniel Barrera, quien hasta las 22:00 no se había incorporado al pleno por estar atendiendo una diligencia judicial a pesar de contar con fuero, se realizó el proceso.

Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Cámara Alta, aseguró que había hablado con él y que se encontraba bien y en la Ciudad de México, pese a la denuncia de los emecistas que solicitaron un receso para que se aclarara el paradero del senador Barrera, quien más tarde se perfiló que podría pasar a las filas del PVEM.

Tiempo después, pasadas las 20:00 horas, se confirmó la detención del padre del senador Daniel Barrera y de él mismo, por lo que se desmintieron las versiones de Fernández Noroña y del coordinador de Morena, Adán Augusto López, que rechazaron esa situación.

En la primera sesión, Miguel Ángel Yunes Linares, padre y senador suplente de Miguel Ángel Yunes Márquez, rindió protesta bajo el argumento de que su hijo estaría en tratamiento médico que le impedía participar en la sesión, pero perfiló el respaldo de él o de su vástago al llamado plan C de López Obrador.

A su ingreso al Salón de Plenos, arropado por el coordinador de Morena, López Hernández, Yunes Linares escuchó los gritos de «¡traidor!» desde las filas panistas.

«Estás a tiempo de ser héroe de la patria y no un traidor de la patria», subrayó en tribuna Marko Cortés.



Miguel Ángel Linares acusó linchamiento del PAN en contra de él y de su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez y añadió que no ha negociado nada con el gobierno federal y que nadie los obliga a votar a favor o en contra de la reforma judicial.En la sesión nocturna en la Casona de Xicoténcatl, su hijo reapareció como senador y en tribuna dio la mayoría calificada a Morena y sus aliados al dejar de ser senador de la oposición, y figurar como el legislador 86 del oficialismo para aprobar la reforma judicial.«En la decisión más difícil de mi vida, he determinado dar mi voto a favor del dictamen», afirmó el veracruzano, quien no aclaró su renuncia al PAN y su adhesión, de facto, a Morena.Antes, al iniciar la sesión nocturna aún en la sede de Reforma e Insurgentes, se rechazó por parte del oficialismo una moción suspensiva y cuando se presentaban los votos particulares, el de la priista Claudia Anaya, más de un centenar de trabajadores del Poder Judicial de la Federación y manifestantes irrumpieron primero en el recinto, en las gradas y momentos después tomaron el Salón de Plenos.Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva, ante el desorden, decretó un receso, mientras que los manifestantes extendían una gran Bandera en el Patio del Federalismo, y gritaban: «¡El Poder Judicial no va a caer!» e incluso algunos ocupaban escaños y se sentaron en la Mesa Directiva.Dos horas después, a las siete de la tarde, se reanudó la sesión ordinaria vespertina en la sede alterna de la Casona de Xicoténcatl, blindada con cientos de granaderos con escudos y vallas metálicas.El presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, al reanudar la sesión calificó de «intento de golpe» y dijo que se trató de una «irrupción violenta» por parte de manifestantes, lo que impidió las tareas legislativas.Luis Donaldo Colosio Riojas, a las 20:00 horas, denunció que policías de la Ciudad de México le impidieron varias veces el acceso al recinto y que aún no aparecía el senador Daniel Barrera, mientras que en redes sociales Juan Zavala, diputado federal y secretario general de Movimiento Ciudadano (MC), informó que existe un video afuera de los juzgados de juicios orales de Campeche, donde se encontraba detenido el padre del senador campechano, el propio legislador y Raúl Arce, coordinador de los diputados en el Congreso estatal.«Mintió el presidente del Senado cuando dijo que había hablado con el senador Barrera, mintió el coordinador de la mayoría al decir que estaba en la Ciudad de México… están en la ciudad de Campeche en calidad de presos políticos porque no quieren que se vote en contra de la reforma judicial», denunció.El debate continuó con la denuncia del coordinador de MC, Clemente Castañeda, por la detención judicial e ilegal del senador Daniel Barrera en Campeche: «Se está normalizando una situación que en una democracia en Estado de derecho no se puede tolerar», subrayó.Lamentó que Fernández Noroña lo haya acusado de mentiroso y exigió una prueba de libertad del senador Daniel Barreda Pavón para poder sesionar, al señalar que paradójicamente la aprobación de esta reforma será producto de una injusticia.Acusó que el presidente de la Mesa Directiva no conceda las garantías necesarias para que un senador de la República pueda estar presente en la sesión.Continuarían las posturas a favor y en contra de la reforma judicial, los oficialistas aplaudiendo el plan C, argumentado sus bondades; la oposición solidarizándose con los trabajadores del Poder Judicial que aumentaban sus protestas en los alrededores de la calle de Donceles, blindada por cientos de policías que los contenían con dificultad y gases. SUN*Al cierre de la edición, aun continuaba el debate de la Reforma Judicial, mismo que se prolongaría hasta la madrugada.