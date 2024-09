Balazos en Chespal Nuevo por Conflicto en el Transporte Público

*Pobladores de Pavencul Retienen a Funcionarios Estatales.

Poblado de Pavencul, Tapachula, Chiapas; 20 de Septiembre del 2024.- A balazos están intentando resolver sus diferencias transportistas de la zona indígena Mam, en la sierra del municipio de Tapachula, por la disputa en el servicio del transporte público en su modalidad de mototaxis, conocidos en la zona como “tuc-tuc”.

Según información proporcionada a este rotativo, por la mañana de este viernes, un grupo de transportistas retuvo a dos unidades de mototaxislas que al parecer brindaban el servicio de transporte de manera irregular,y retuvieron a una persona a quien señalan de ser uno de los conductores, de nombre Fredicio “N”.

Posterior a esta retención, pobladores de Chespal Nuevo, de donde son originarios los dueños de los mototaxis, realizaron un bloque carretero en represalia, con la intención de no dejar pasar a nadie y exigir que se liberen las unidades retenidas y a uno de los conductores.

Momentos después, unidades del transporte colectivo de Pavencul, en su modalidad de combis, así como transportistas intentaron cruzar el retén ubicado en Chespal Nuevo y presuntamente fueron recibidos a balazos. Sin embargo, los transportistas también respondieron con armas de fuego, dieron a conocer algunas fuentes en la zona.

La situación es de tensión en la zona sierra, ya que existe la posibilidad de que estalle una confrontación mayor entre las dos partes.

Según reportes locales, Fredigio Vázquez Sánchez también fue retenido a punta de pistola por habitantes del Ejido Pavencul.



El retén y bloqueo sigue en la comunidad de Chespal Nuevo, por lo que no hay transporte para las comunidades y barrios de la zona más alta de la geografía local, quienes no se pueden trasladar a la cabecera municipal. En esa comunidad se reporta una combi del transporte ejidal de Toquián Grande y Pavencul retenido, así como al dueño y conductor.Las clases en las escuelas de dichas comunidades fueron suspendidas, afectando a los estudiantes.Debido a esta situación, los ejidatarios de Pavencul exigen la presencia de las autoridades de la Delegación de Movilidad y Transportes para entregar las unidades y se comprometan a la revisión de los supuestos permisos que ostentan los Mototaxis.De igual forma señalan que desde hace mucho tiempo solicitaron al delegado del Transporte en la región, Miguel Agustín Galdámez Culebró, la implementación de operativos contra de vehículos de Mototaxis que circulan y prestan el servicio de manera irregular, pero fueron ignorados, por lo que tuvieron que actuar en consecuencia.De igual forma solicitaron el apoyo de la alcaldesa sustituta de Tapachula, Pánfila Soto, sin embargo, tampoco obtuvieron respuesta.Transportistas de diferentes organizaciones de la región han venido denunciando que en la actualidad, las autoridades del transporte en la entidad, supuestamente $oltaron cientos de permisos en su modalidad de mototaxis, lo cual está provocando estas confrontaciones en las comunidades. EL ORBE/ Mesa de RedacciónDE ULTIMA HORA:Hasta el cierre de esta edición trascendió por la tarde noche de este viernes, la retención de funcionarios de los tres niveles de gobierno, quienes se trasladaron a la zona serrana de la localidad para intentar dialogar con los habitantes de Pavencul, sin embargo, no lograron llegar, fueron retenido en el bloqueo que mantienen los pobladores de Chespal Nuevo.Dentro de los funcionarios retenidos se encuentra el Delegado de Transporte en la Región, Miguel Agustín Galdámez Culebro, así como funcionarios de la Sub Secretaría de Gobierno y del Ayuntamiento Municipal, por lo que se ha incrementado la tensión de un posible enfrentamiento en la zona serrana de Tapachula.