Se Agudiza Conflicto de Transportistas en la Sierra de Tapachula

Comunidad de Pavencul, Tapachula, Chiapas; 22 de Septiembre del 2024.- Una nueva agresión a balazos se suscitó por la mañana de este domingo, a manos de un grupo que disputa el transporte público en la zona sierra del municipio de Tapachula, lo que dejó como resultado dos desaparecidos, un promedio de diez secuestrados por un grupo de personas armadas en Chanjalé, y varios heridos de gravedad.

Según testimonio del Juez Rural de Pavencul, Guillermo Pereza Ortiz, él y una comitiva de autoridades rurales y policías auxiliares de la comunidad, fueron emboscados por un grupo de personas armadas de la comunidad de Chanjalé cuando se disponían a hacer la entrega de un mototaxi que fue retenido el pasado viernes,como una muestra de diálogo y buena voluntad en las partes en disputa.

Destacó que, por acuerdo con las autoridades que están mediando en la problemática, la entrega del vehículo se haría en la casa de Macario Díaz, cuando fueron agredidos por un grupo de personas que les dispararon con armas de fuego, identificando a unas personas de dicha comunidad conocidos como Polo, Jeremías y Julio, así como otras personas más.

Por lo violento de la agresión, el Juez Rural de Pavencul y la comitiva intentaron huir, sin embargo, les dieron alcance en una subida de la comunidad Vega Malacate, en donde supuestamente los encañonaron, así como el grupo de personas empezó a accionar las armas de fuego, por lo que algunos como él decidieron aventarse al barranco en su desesperación por salvar la vida.

“Yo venía en el carro del Agente Municipal, nos encañonaron, nos dispararon, como Juez Rural, estoy muy golpeado, me fui en un barranco, estoy muy golpeado, en la cabeza, brazo, pierna, estoy cortado de una mano”, explicó.

El sobreviviente de la agresión armada, destacó que pide la intervención de las autoridades de los tres niveles de Gobierno para que se haga justicia,ya que no quiere perder la vida, cuando no ha cometido ningún delito.

Guillermo Pereza Ortiz también informó que después de esta emboscada, existen dos personas desaparecidas, así como supuestamente fueron secuestradas diez personas, a quienes el grupo armado se los llevó a punta de golpes y amenazas. De igual forma fueron retenidos dos vehículos, una camioneta Toyota, propiedad del comandante de Pavencul, de nombre Abel, y un vehículo compacto Tsuru, propiedad del Agente Municipal de Toquían Grande, Juan Cansino.

Apuntó que como autoridad rural exige justicia a todas las instancias correspondientes, quienes tienen que abrir una carpeta de investigación por intento de homicidio.

Ya que si la comunidad de Toquian y Pavencul no ven la actuación de las autoridades, se verán en la necesidad de actuar en consecuencia, a como mandatan los usos y costumbres en esta zona indígena Mam.

“Que Chanjalé se atenga a las consecuencias, que no se meta Agua Caliente, y Chespal Nuevo y otras comunidades, si Chanjalé se va a meter con otros ejidos que se atengan a las consecuencias”, advirtió.

Posterior a estos hechos violentos, el Juez Rural aseguró que en la comunidad de Pavencul ya estaban reunidas unas tres mil personas en la casa ejidal, en donde analizarán las acciones a seguir,pues reiteró que ellos siempre han actuado conforme a derecho.

Sigue Retenido Delegado de Transporte.

Por la mañana de este domingo fueron liberados todos los funcionarios estatales y municipales que estaban retenidos en Chespal Nuevo. A excepción de Miguel Agustín Galdámez Culebro, Delegado de Movilidad y Transporte en Tapachula.

Según versiones extraoficiales, los inconformes de Chespal Nuevo, propietarios de los mototaxis que fueron retenidos el pasado viernes por brindar servicio colectivo aparentemente “irregular”, exigen que las autoridades les brinden los permisos necesarios para trabajar sus unidades colectivas “Mototaxis”.

Lamentablemente, este tipo de problemática en el transporte público se replica en otras comunidades, en donde las autoridades del transporte han soltado decenas de permisos para mototaxis, pero en las que también se han denunciado presuntos actos de corrupción. EL ORBE/ Mesa de Redacción